बिजली मीटर अपडेट करने का लिंक भेज साइबर अपराधियों ने अकाउंट से गायब किए 26 लाख

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। East Champaran News: रक्सौल नागा रोड के महेंद्र प्रसाद के जीवन भर की कमाई साइबर फ्रॉडों ने गायब कर दी। साइबर फ्रॉडों ने उनके अकाउंट से 25 लाख 80 हजार रुपये उड़ा लिया। इस घटना के बाद महेंद्र मानसिक रूप से परेशान है। उनका पूरा परिवार सदमे में है।

घटना को लेकर उन्होंने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंनें पुलिस को बताया है कि एक अंजान नंबर उसने उनके मोबाइल पर फोन आया। फोन करने वाला खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताया। कहा कि आपके नए बिजली कनेक्शन का एक्टिवेशन लंबित है। उसे अपडेट करना आवश्यक है।

अन्यथा आपके घर की बिजली सेवा प्रभावित हो सकती है। बातचीत से वह सरकारी कर्मचारी लगा। उसने कुछ देर बातचीत करने के बाद फोन काट दिया। फिर दूसरे नंबर 9939043072 से फोन कर मीटर अपडेट करने की सलाह दी। एक अप्लिकेशन डाउनलोड करने को कहा।

बताया कि यह अप्लिकेशन बिजली विभाग का अधिकृत है। इससे मीटर ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। उसने व्हाट्सएप पर मीटर अपडेट नामक अप्लिकेशन का लिंक भेजा। जबतक अप्लिकेशन इंस्टॉल नहीं हुआ तबतक व मोबाइल पर ही आनकाल रहा। फिर ट्रॉयल के लिए सौ रुपये पेमेंट करवाया।

सौ रुपये का पेमेंट होते ही उसने काल काट दिया। उसके बाद से लगातार बैंक से मैसेज आना शुरू हुआ। दो-तीन दिन के बाद मोबाइल का मैसेज देखा तो होश उड़ गया। आइसीआइसीआई बैंक के अकाउंट से सात बार में 25 लाख 80 हजार 95 रुपये की निकासी हो चुकी थी।

घटना के बाद महेंद्र ने तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद साइबर थाना में पहुंच प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया। साइबर डीएसपी अभिनव पराशर ने बताया कि आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है।