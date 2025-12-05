Uttarakhand: बाघ ने चारापत्ती काट रही महिला पर किया हमला, घसीटता हुआ ले गया; खेत में मिला शव

जागरण संवाददाता, कोटद्वार: प्रखंड रिखणीखाल के अंतर्गत ग्रामसभा अमलेशा के तोकग्राम डाल्यूंगाज में बाघ के हमले में एक महिला की मौत हो गई। महिला घर के समीप ही चारापत्ती काट रही थी। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह रावत के साथ ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है।

घटना शुक्रवार की शाम करीब पांच बजे ही है। ग्रामसभा अमलेशा के तोकग्राम डाल्यूंगाज निवासी उर्मिला देवी (60 वर्ष) पत्नी राजेंद्र सिंह अपनी बहू प्रिया के साथ घर के समीप ही मवेशियों के लिए चारापत्ती काट रही थी। इसी दौरान घर से बच्चे के रोने की आवाज सुन प्रिया घर आ गई व उर्मिला देवी चारापत्ती उठाने लगी। इसी दौरान बाघ ने उन पर हमला कर दिया और घसीटता हुआ घटनास्थल से करीब पचास मीटर दूर ऊपर वाले खेत मे ले गया।

काफी देर तक सास जब वापस नहीं आई तो उनकी बहू उन्हें ढूंढने खेत में पहुंची। खेत में सास को न देख उन्होंने आसपास तलाशा तो कुछ दूर पर उनकी सास पड़ी हुई थी व समीप ही बाघ बैठा हुआ था।

प्रिया का शोर सुन मौके पर अन्य ग्रामीण पहुंचे, जिसके बाद बाघ जंगल की ओर चला गया। घटना की सूचना मिलते ही कालागढ़ टाइगर रिजर्व फारेस्ट वन प्रभाग की पलेन रेंज की टीम मौके पर पहुंच गई और महिला के शव को घटनास्थल से उठा कर घर ले आए।