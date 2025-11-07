Language
    पौड़ी के बिशल्ड गांव में घास काट रही महिला 600 मीटर नीचे खाई में गिरी, एम्स ऋषिकेश ले जाते समय हुई मौत

    By Manohar Bisht Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:35 PM (IST)

    पौड़ी जिले के बिशल्ड गांव में घास काटते समय एक महिला खाई में गिर गई। गंभीर रूप से घायल महिला ने एम्स ऋषिकेश ले जाते समय तीन धारा में दम तोड़ दिया। महिला अपने गांव की सहेलियों के साथ घास काटने गई थी, तभी यह दुखद हादसा हुआ। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है।

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पौड़ी: विकासखंड पाबौ के बिशल्ड गांव की एक महिला गांव के समीप जंगल घास काटते समय फिसलने से गहरी खाई में गई। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

    हादसे के बाद उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश रेफर किए जाने पर तीन धारा में महिला ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। वहीं, स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

    जिले के विकासखंड पाबौ के बिशल्ड गांव निवासी पूरण सिंह की पत्नी जयंती देवी (56 वर्ष) बीते गुरुवार को सहेलियों के साथ गांव के पास जंगल में घास काटने गई थी।

    जहां सुबह लगभग साढ़े 11 बजे घास काटते हुए जयंती फिसलकर करीब 600 मीटर नीचे खाई में गिर गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायल महिला को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबौ में भर्ती कराया।

    जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेस अस्पताल श्रीनगर रेफर कर दिया गया। बेस अस्पताल श्रीनगर से उपचार के बाद घायल को एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया।

    वहीं, तहसीलदार पौड़ी दीवान सिंह राणा ने बताया कि हादसे में घायल जयंती देवी ने एम्स ऋषिकेश ले जाते समय तीन धारा के समीप सुबह तड़के चार बजे दमतोड़ दिया।

    उधर, क्षेत्र पंचायत सदस्य विवेक नेगी ने बताया कि घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। बताया कि मृतका के पति पूरण सिंह लोनिवि पाबौ में गैंगमैन है। उनके तीन बेटे हैं।

