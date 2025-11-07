पौड़ी में गुलदार का आतंक, दो गाय को बनाया निवाला, सड़क पर लड़ते नजर आए दो गुलदार
पहाड़ी इलाकों में गुलदार का आतंक बढ़ गया है। रिखणीखाल के भंगल्वाण गांव में गुलदार ने गौशाला में घुसकर दो गाय को मार डाला। चौबट्टाखाल में दो गुलदार सड़क पर लड़ते दिखे, जिससे दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने और पीड़ित को मुआवजा देने की मांग की है। वन विभाग ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।
संवाद सूत्र, जागरण, रिखणीखाल : पर्वतीय क्षेत्रों में इन दिनों जगह-जगह गुलदार की दहशत से आमजन सहमा हुआ है। बीती रात गुजदार ने जहां रिखणीखाल विकासखंड के ग्राम भंगल्वाण में एक गोशाला में घुस कर दो मवेशियों को अपना निवाला बना दिया, वहीं चौबट्टाखाल तहसील के अंतर्गत पंचवटी के समीप सड़क पर दो गुलदार लड़ते नजर आए।
बीती रात रिखणीखाल विकासखंड के अंतर्गत ग्रामसभा भंगल्वाण के तोक ग्राम कांडईधार निवासी जगदीश सिंह की गोशाला का दरवाजा तोड़ दिया। गुलदार ने गोशाला में बंधी एक दुधारू गाय और एक गाभिन गाय को मार डाला।
ग्रामीणों का कहना है कि पूरा पहाड़ पलायन की मार जूझ रहा है। कुछेक परिवार गांव में रह गांवों के अस्तित्व को बचाए हुए हैं। लेकिन लगातार बढ़ रहे वन्य जीव इन परिवारों का सुख-चैन लूट रहे हैं।
ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में पिंजरा लगाने की मांग की है। साथ ही पीड़ित जगदीश सिंह को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। घटना की सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने भी गांव में पहुंच घटनास्थल का मौका मुआयना किया।
उधर, चौबट्टाखाल तहसील के अंतर्गत चौबट्टाखाल व पंचवटी के मध्य सड़क पर दो गुलदार आपस में लड़ते नजर आए। इसका वीडियो प्रसारित होने के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत बनी हुई है।
