पिता ने सुनी बेटी की चीख, कुछ कर पाते इससे पहले ही उसे खींचकर ले गया गुलदार

जागरण संवाददाता, बिजनौर। नहटौर क्षेत्र के गांव राजपुर नन्हेड़ा में गुरुवार सुबह पिता व अन्य ग्रामीणों के साथ खेत पर चारा लेने गई 20 वर्षीय युवती पर गुलदार (तेंदुआ) ने हमला कर दिया। इस दौरान गुलदार युवती को खींचकर ले गया। पिता व ग्रामीणों के शोर मचाने पर अन्य ग्रामीण भी एकत्र हो गए, लेकिन तब तक गुलदार युवती को ले जा चुका था।

मौके पर एसडीएम धामपुर, सीओ, तहसीलदार व वन विभाग की टीम पहुंच गई। युवती की तलाश के लिए ड्रोन कैमरे में उड़ाए गए, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका है। वन विभाग की टीम ग्रामीणों के साथ कांबिंग कर रही है।

गांव राजपुर नन्हेड़ा निवासी योगेश कुमार उर्फ गुड्डू गुरुवार सुबह अपनी 20 वर्षीय बेटी साक्षी व अन्य ग्रामीणों के साथ खेत पर चारा लेने गए थे।

बताया गया है कि साक्षी खेत में चारा काट रही थी, इसी दौरान वह पिता को बता कर कुछ दूरी पर शौच करने चली गई। पिता व अन्य ग्रामीण भी खेत पर काम कर रहे थे, इसी दौरान अचानक उन्हें साक्षी की चीख सुनाई दी। पिता व ग्रामीण मौके पर दौड़े तो उन्होंने गुलदार को देखा।

गुलदार साक्षी को खींचकर ले जा रहा था, उन्होंने काफी शोर भी मचाया लेकिन तब तक गुलदार साक्षी को ले जा चुका था। ग्रामीणों की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए, सूचना पर एसडीएम धामपुर स्मृति मिश्रा, सीओ अभय कुमार पांडेय, तहसीलदार धनराज सिंह, वन विभाग के डिप्टी रेंजर हरदेव सिंह और बड़ी संख्या में वन कर्मी पहुंचे।

उन्होंने घटनास्थल के आसपास काफी दूर तक युवती की तलाश की लेकिन दोपहर तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका। बाद में टीम ने ड्रोन कैमरा उड़ाकर गांव के पास नहर के क्षेत्र में और अन्य स्थानों पर भी तलाश किया, लेकिन अभी तक युवती के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। अधिकारी व वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद हैं।

वन कर्मी ग्रामीणों के साथ आसपास के क्षेत्र में कांबिग भी कर रहे हैं। डिप्टी रेंजर हरदेव सिंह ने बताया कि ड्रोन कैमरे उड़ाए गए हैं लेकिन कहीं भी गुलदार या युवती नहीं दिखाई दिए हैं, तलाश जारी है।