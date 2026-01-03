कोटद्वार: श्री सिद्धबली मंदिर में स्वयं सेवकों व श्रद्धालुओं में चले लात-घूसे, मन्नत का धागा खोलने को लेकर हुआ विवाद

संवाद सहयोगी, कोटद्वार। श्री सिद्धबली मंदिर में स्वयं सेविकों व श्रद्धालुओं के बीच लात-घूसे चल गए। दरअसल, मुजफ्फरनगर से मंदिर दर्शन को पहुंची एक महिला अस्थाई रूप से बंद रास्ते का प्रयोग कर मन्नत का धागा खोलने के लिए जा रही थी। घटना से संबंधित वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले में श्रद्धालु महिला की ओर से पुलिस को तहरीर भी दी गई है।

उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर रामलीला टीला निवासी श्रद्धालुओं का एक जत्था श्री सिद्धबली मंदिर दर्शन को पहुंचा हुआ था। इसी दौरान जत्थे में शामिल एक महिला छोटे बच्चे को गोद में लेकर अस्थाई रूप से बंद रास्ते का प्रयोग कर मन्नत का धागा खोलने के लिए जाने लगी। मौके पर तैनात स्वयं सेवक ने महिला को उक्त स्थान का उपयोग करने से रोका।

महिला का आरोप है कि स्वयं सेवक ने उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जिसके बाद महिला के साथ मौजूद अन्य श्रद्धाओं ने इसका विरोध किया। देखते ही देखते अन्य स्वयं सेवक भी मौके पर पहुंच गए और स्थित लात-घूसों तक पहुंच गई। मौके पर मौजूद अन्य श्रद्धालुओं व पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत करवाया।