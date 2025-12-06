IIT रुड़की और सिद्धबली मंदिर तक हाई-स्पीड एक्सेस! गोमतीनगर-सहारनपुर वंदे भारत 9 दिसंबर से

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। गोमती नगर–सहारनपुर के बीच चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस संचालन की तिथि घोषित हो गई है। यह सप्ताह में छह दिन मंगलवार से रविवार चला करेगी। इसका संचालन नौ दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इसके शेडयूल में मामूली परिवर्तन करते हुए अब लखनऊ की बजाय गोमती नगर से सहारनपुर के बीच चलेगी।

यह ट्रेन गोमतीनगर से चलकर मुरादाबाद रात 8:35 बजे आएगी। पांच मिनट ठहरने के बाद आगे के लिए रवाना होगी। सहारनपुर से चलकर मुरादाबाद सुबह 8:05 बजे पहुंचेगी। मुरादाबाद से सहारनपुर के बीच में शिक्षा, पर्यटन, व्यापारिक नजरिए से भी फायदा मिलेगा। मुरादाबाद होकर अब यह तीसरी वंदे भारत चलेगी। इसका उद्घाटन आठ नवंबर को हुआ था।

यह तीसरी वंदेभारत एक्सप्रेस मुरादाबाद होकर चलेगी। इससे पहले देहरादून–लखनऊ और मेरठ–वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस मुरादाबाद होकर चल रही थीं। अब तीसरी वंदेभारत गाेमतीनगर–सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन से पर्यटन को भी जोड़ेगी। सहारनपुर लकड़ी के फर्नीचर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।

इससे मुरादाबाद के कारोबारी वर्ग को एक दिन में जाकर कारोबार निपटाने और शाम तक लौटने की सुविधा मिलेगी। नजीबाबाद होकर कोटद्वार स्थित सिद्धबली मंदिर तक पहुंचना पहले से अधिक सुगम होगा, जिससे धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। जिससे इस ट्रेन से धार्मिक पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। रुड़की आइआइटी के छात्रों को भी तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। यह ट्रेन लखनऊ-सहारनपुर के बीच सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद, रुड़की में रुकेगी।