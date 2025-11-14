उत्तराखंड पुलिस की प्रदेश स्तरीय राइफल-पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता श्रीनगर गढ़वाल में  शुरू

जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल : उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में उत्तराखंड पुलिस के जवानों की राइफल-पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों व वाहिनियों के साथ कुल 15 टीम प्रतिभाग कर करी है। तीन दिन चलेगी यह प्रतियोगिता यह प्रतियोगिता तीन दिनों तक चलेगी, जिसमें राइफल व पिस्टल प्रतियोगिताएं शामिल है। मुख्य रूप से 50 मीटर, 100, 200, 300 मीटर प्रतियोगिताओं मेजबान प्रतिभाग करेंगे। आयोजित फायरिंग प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करने वाले जवानों को नेशनल खेलने का मौका मिलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसएसपी ने किया शुभारंभ शुक्रवार को प्रतियोगिता का शुभारंभ एसएसपी पौड़ी सर्वेश्वर पंवार ने किया। इस दौरान एसएसपी पौड़ी सर्वेश्वर पंवार ने प्रतिभागियों से अनुशासन के साथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुशासनहिनता करने वाले प्रतिभागियों से प्रतियोगिता से बाहर किया जाएगा।