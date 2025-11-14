उत्तराखंड पुलिस की प्रदेश स्तरीय राइफल-पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता श्रीनगर गढ़वाल में शुरू
उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में उत्तराखंड पुलिस की राइफल-पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इसमें 15 टीमों ने भाग लिया है। तीन दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में राइफल और पिस्टल शूटिंग शामिल हैं। एसएसपी पौड़ी ने प्रतिभागियों से अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। पहला स्थान पाने वाले जवान राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। पौड़ी पुलिस के पास अपना फायरिंग रेंज नहीं होने के कारण एसएसबी के रेंज में प्रतियोगिता हो रही है।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल : उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में उत्तराखंड पुलिस के जवानों की राइफल-पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों व वाहिनियों के साथ कुल 15 टीम प्रतिभाग कर करी है।
तीन दिन चलेगी यह प्रतियोगिता
यह प्रतियोगिता तीन दिनों तक चलेगी, जिसमें राइफल व पिस्टल प्रतियोगिताएं शामिल है। मुख्य रूप से 50 मीटर, 100, 200, 300 मीटर प्रतियोगिताओं मेजबान प्रतिभाग करेंगे। आयोजित फायरिंग प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करने वाले जवानों को नेशनल खेलने का मौका मिलेगा।
एसएसपी ने किया शुभारंभ
शुक्रवार को प्रतियोगिता का शुभारंभ एसएसपी पौड़ी सर्वेश्वर पंवार ने किया। इस दौरान एसएसपी पौड़ी सर्वेश्वर पंवार ने प्रतिभागियों से अनुशासन के साथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुशासनहिनता करने वाले प्रतिभागियों से प्रतियोगिता से बाहर किया जाएगा।
पुलिस के पास नहीं फायरिंग रेंज
हर साल यह प्रतियोगिता एसएसबी केदार फायरिंग रेंज श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित की जाती है। दरअसल, प्रतियोगिता की मेजबानी करने वाली पौड़ी पुलिस के पास अपना फायरिंग रेंज नहीं है, जिस कारण प्रतियोगिता को एसएसबी के फायरिंग रेंज में आयोजित करना पड़ता है।
जिले में फायरिंग रेंज के लिये जमीन तलाशने की कवायदें तेज हैं। जिससे जल्द से जल्द पुलिस महकमे को अपना फायरिंग रेंज मिल पाये और वह यहां प्रशिक्षण लेकर अपनी स्किल को ओर विकसित कर सके।
