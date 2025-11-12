देहरादून में अखिल भारतीय वन खेल मीट शुरू, पूरे देश से करीब 4500 खिलाड़ी ले रहे भाग
देहरादून में अखिल भारतीय वन खेल मीट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश से लगभग 4500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खिलाड़ियों में इस खेल मीट को लेकर बहुत उत्साह है और वे अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार हैं। आयोजकों ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं।
जागरण संवाददाता, देहरादून। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज कांप्लेक्स में आज से 28वीं अखिल भारतीय वन खेल मीट शुरू हो चुकी है। जिसमें प्रतिभाग करने के लिए पूरे देश से करीब 4,500 खिलाड़ी, आफिशियल्स, कोच और रेफरी पहुंचे हैं। प्रतियोगिता में करीब 3,500 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे।
शाम करीब पांच बजे महाराणा प्रताप कालेज में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतियोगिता का शुभारम्भ करेंगे। प्रतियोगिता में आज से एथलेटिक्स, बिलियर्ड्स, स्नूकर, पावरलिफ्टिंग, वेटलिफ्टिंग, शूटिंग, आर्चरी, वालीबाल, फुटबाल, क्रिकेट, हाकी, चेस, कैरम, स्विमिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लान टेनिस, गोल्फ आदि सहित 22 खेल शुरू हो गए हैं। 16 नवंबर को प्रतियोगिता का समापन होगा।
