महिला चतुर्भुज सीरीज के उद्घाटन मैच में बंगाल ने उत्तराखंड को दी शिकस्त, दूसरे में राजस्थान ने नेपाल को हराया

जागरण संवाददाता, देहरादून: महिला चतुर्भुज (क्वाड्रीलेटरल) सीरीज के उद्घाटन मैच में बंगाल ने उत्तराखंड को छह विकेट से करारी शिकस्त दी। उत्तराखंड ने पहले खेलते हुए चार विकेट के नुकसान पर 131 रन का लक्ष्य बंगाल के सामने रखा। बंगाल ने मात्र चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

दूसरे मैच में राजस्थान ने नेपाल को 56 रन से हराया। राजस्थान ने पहले खेलकर पांच विकेट के नुकसान पर 144 रन बनाए। जवाब में उतरी नेपाल की टीम 88 रन पर ढेर हो गई। 19 नवंबर तक चलेगी ये सीरीज क्रिकेट एसोसिएशन आफ उत्तराखंड (सीएयू) की ओर से गुरुवार को छिद्दरवाला स्थित आयुष क्रिकेट एकेडमी में महिला चतुर्भुज सीरीज का शुभारंभ हुआ। सीएयू की सचिव किरण रौतेला वर्मा ने बताया कि 19 नवंबर तक चलने वाली इस सीरीज में नेपाल, उत्तराखंड, बंगाल और राजस्थान की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। रोज दो-दो मुकाबले खेले जाएंगे।

उत्तराखंड ने जीता टास शुभारंभ के बाद पहला मुकाबला बंगाल और उत्तराखंड के बीच हुआ। टास जीतकर उत्तराखंड से दीपिका चंद और शगुन ओपनिंग करने उतरीं। दीपिका 11 और शगुन नौ रन पर कैच आउट हो गईं। कप्तान को किया बोल्ड धाकड़ बल्लेबाज राघवी बिष्ट ने पारी को संभालते हुए तीन छक्के व छह चौके से 60 रन जड़े और बिपाशा घोष की गेंद पर रूपल तिवारी के हाथों कैच आउट हो गईं। कप्तान नीलम को 21 रन पर सुष्मिता गांगुली ने बोल्ड किया। सुष्मिता ने कुल चार विकेट चटकाए।

सुजाता ने बनाए 58 रन लक्ष्य का पीछा करने बंगाल से द्युति पाल और सुजाता डे उतरीं। द्युति को नौ रन पर निशा मिश्रा ने बोल्ड किया। उनके बाद आई सस्ठी मोंडाल ने सुजाता के साथ साझेदारी कर धुआंधार पारी खेली। सुजाता छह छक्के व दो चौके से 58 रन पर एलबीडब्ल्यू हुईं। सस्ठी दो छक्के व सात चौके से 51 रन बनाकर रन आउट हुईं। सुष्मिता को प्लेयर आफ द मैच चुना गया।

अर्द्धशतक से चूकीं डिंपल दूसरा मैच राजस्थान और नेपाल के बीच हुआ। टास जीतकर राजस्थान से भाटी और डिंपल शेखावत ओपनिंग के लिए उतरीं। भाटी को दो रन पर कबिता कुआवर ने बोल्ड किया। डिंपल ने पारी को संभालते हुए 46 रन जड़ और कैच आउट हुईं। भाविनी 36 रन पर कैच आउट हुईं। याना 30 रन पर नाबाद रहीं।