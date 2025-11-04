ढुंढप्रयाग घाट पर पूजन के लिए आए दो श्रद्धालु अलकनंदा नदी में डूबे

मौके पर पहुंची कीर्तिनगर पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं चल पाया। ढुंढप्रयाग घाट पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। इससे पूर्व भी यहां पर अलकनंदा नदी में डूबने की घटनाएं हो चुकी हैं।

जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल: कीर्तिनगर विकासखंड के ढुंढप्रयाग घाट पर पूजन के लिए आए दो लोग अलकनंदा नदी में डूब गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। आनन-फानन पुलिस को घटना की सूचना दी गई।



पुलिस के अनुसार, मंगलवार दोपहर 12 बजे पौड़ी जिले के पाबौ ब्लाक स्थित जबरौली गांव पोस्ट पिनानी से लगभग 15-16 लोग पूजा के लिए कीर्तिनगर ढुंढप्रयाग घाट पर पहुंचे थे।

यहां पूजा संपन्न करने के बाद जब सब आस्था की डुबकी लगाने लगे तो उस दौरान डुबकी लगाते समय आशा देवी (40) पत्नी गजपाल सिंह गुसाईं अलकनंदा नदी में डूबने लगी।

आशा देवी को बचाने के लिए पास में ही खड़े गांव के ही जसवंत सिंह (54) उनके पीछे कूद पड़े, लेकिन बचाने के प्रयास में वह भी डूब गए। दोनों को डूबता देख मौके पर चीख पुकार मच गई।

इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर एसडीआरएफ व कीर्तिनगर पुलिस ने सर्च एवं रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। वहीं अन्य ग्रामीणों का रो रोकर बुरा हाल है।

वरिष्ठ उप निरीक्षक कुंवर राम आर्य ने बताया कि घटना के बाद कीर्तिनगर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ श्रीनगर को भी मौके पर बुलाया गया। बताया कि संयुक्त रूप से डूबे व्यक्तियों की तलाश के प्रयास किए गए। किंतु अब तक कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस और एसडीआरएफ द्वारा खोज बीन जारी है।