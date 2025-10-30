ऋषिकेश में भाई और पड़ोसियों संग गंगा किनारे घूमने गया था 13 साल का लड़का, गंगा में बहा

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। लक्ष्मणझूला में अपने भाई और पड़ोसियों के साथ गंगा किनारे घूमने गया 13 वर्षीय बालक गंगा में बह गया। बालक के छोटे भाई और किरायेदार को उनके साथ गए एक युवक ने गंगा से बाहर निकाल दिया। एसडीआरएफ और पुलिस टीम बालक की तलाश कर रही है।

थानाध्यक्ष लक्ष्मणझूला संतोष पैथवाल ने बताया कि 13 वर्षीय आदित्य रतूड़ी पुत्र दिनेश प्रसाद रतूड़ी निवासी ग्राम जौंक स्वर्गाश्रम अपने छोटे भाई 11 साल के विनय, 22 वर्षीय किरायेदार कौशल और पड़ोस में रहने वाले 23 साल के कर्मवीर के साथ रोज की तरह गुरुवार शाम को भागीरथी धाम के पास गंगा किनारे घूमने गए थे। इस दौरान आदित्य, विनय, कौशल गंगा में आगे बढ़े। अचानक तीनों गंगा में बहने लगे। इस बीच कर्मवीर ने उन्हें बचाने के लिए गंगा में छलांग लगा दी।

विनय और कौशल को उसने बाहर निकाल दिया। लेकिन आदित्य गंगा में बह गया। पुलिस ने गंगा में बहे बालक की तलाश में तीन टीमों का गठन किया है। वहीं, इंस्पेक्टर एसडीआरएफ कविंद्र सजवाण ने बताया कि बच्चे की डूबने की सूचना पर टीम डीप डाइविंग उपकरणों से सर्च अभियान के लिए पहुंची।