Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऋषिकेश में भाई और पड़ोसियों संग गंगा किनारे घूमने गया था 13 साल का लड़का, गंगा में बहा

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 08:06 PM (IST)

    ऋषिकेश के लक्ष्मणझूला में 13 वर्षीय आदित्य रतूड़ी गंगा में बह गया। वह अपने भाई और पड़ोसियों के साथ गंगा किनारे घूमने गया था। उसके साथ गए दो अन्य लोगों को बचा लिया गया है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें बालक की तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है।

    prefferd source google
    Hero Image

     एसडीआरएफ और पुलिस टीम बालक की तलाश कर रही है। Jagran

    जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। लक्ष्मणझूला में अपने भाई और पड़ोसियों के साथ गंगा किनारे घूमने गया 13 वर्षीय बालक गंगा में बह गया। बालक के छोटे भाई और किरायेदार को उनके साथ गए एक युवक ने गंगा से बाहर निकाल दिया। एसडीआरएफ और पुलिस टीम बालक की तलाश कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थानाध्यक्ष लक्ष्मणझूला संतोष पैथवाल ने बताया कि 13 वर्षीय आदित्य रतूड़ी पुत्र दिनेश प्रसाद रतूड़ी निवासी ग्राम जौंक स्वर्गाश्रम अपने छोटे भाई 11 साल के विनय, 22 वर्षीय किरायेदार कौशल और पड़ोस में रहने वाले 23 साल के कर्मवीर के साथ रोज की तरह गुरुवार शाम को भागीरथी धाम के पास गंगा किनारे घूमने गए थे। इस दौरान आदित्य, विनय, कौशल गंगा में आगे बढ़े। अचानक तीनों गंगा में बहने लगे। इस बीच कर्मवीर ने उन्हें बचाने के लिए गंगा में छलांग लगा दी।

    विनय और कौशल को उसने बाहर निकाल दिया। लेकिन आदित्य गंगा में बह गया। पुलिस ने गंगा में बहे बालक की तलाश में तीन टीमों का गठन किया है। वहीं, इंस्पेक्टर एसडीआरएफ कविंद्र सजवाण ने बताया कि बच्चे की डूबने की सूचना पर टीम डीप डाइविंग उपकरणों से सर्च अभियान के लिए पहुंची।

    बताया गया कि नदी की गहराई का अनुमान न लगा पाने के कारण बालक डूब गया। टीम के डीप डाइवर ने गहराई में जाकर काफी तलाश किया। फिलहाल अभी बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया, अंधेरा होने के कारण सर्च अभियान शुक्रवार सुबह फिर शुरू होगा।