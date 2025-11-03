Mau News: तमसा में स्नान करने उतरी महिला की डूबने से मौत, डेढ़ घंटे बाद मिला शव

जागरण संवाददाता, मऊ। शहर कोतवाली के भीटी विसर्जन घाट पर सोमवार की दोपहर में स्नान करने के तमसा नदी में उतरी एक 50 वर्षीय अज्ञात महिला की डूबने से मौत हो गई।

दोपहर के समय तमसा नदी में आधा दर्जन लड़के स्नान कर रहे थे। लड़कों ने महिला को नदी में स्नान करने से मना किया। इसके बावजूद महिला नहीं पानी और नदी में स्नान करने के लिए उतर गई। नदी में पानी अत्यधिक होने और बहाव की वजह से डूबते हुए कुछ दूर तक चली गई। जब लड़कों ने नदी के चारों तरफ देखा तो महिला कहीं नहीं दिखी, इसपर लड़कों ने पुलिस को सूचना देते हुए महिला की तलाश शुरू की।