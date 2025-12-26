Language
    पौड़ी गढ़वाल में 9.04 करोड़ की लागत से बनेगा इंडोर स्टेडियम, युवाओं को मिलेगा खेल प्रतिभा निखारने का मौका 

    By Kishor Pimoli Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:20 AM (IST)

    पौड़ी गढ़वाल में 9.04 करोड़ रुपये की लागत से एक इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। इस स्टेडियम के बनने से स्थानीय युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा को निखारने का अव ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पौड़ी गढ़वाल। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने हिंडोलाखाल में प्रस्तावित इंडोर स्टेडियम का विधिवत शिलान्यास किया। स्टेडियम का निर्माण 9.4 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। इस अवसर पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

    शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि इंडोर स्टेडियम के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं को खेल प्रतिभा निखारने के बेहतर अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का अभाव लंबे समय से रहा है, जिसे दूर करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।

    यह स्टेडियम युवाओं को नशे और नकारात्मक प्रवृत्तियों से दूर रखते हुए खेलों की ओर प्रेरित करेगा। विधायक ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में भी शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ने के लिए पलायन न करना पड़े।

    इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख विनोद बिष्ट, मंडल अध्यक्ष कुलदीप रावत, जिला मंत्री प्रमोद चंद सहित अन्य जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

