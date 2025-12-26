पौड़ी गढ़वाल में 9.04 करोड़ की लागत से बनेगा इंडोर स्टेडियम, युवाओं को मिलेगा खेल प्रतिभा निखारने का मौका 

जागरण संवाददाता, पौड़ी गढ़वाल। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने हिंडोलाखाल में प्रस्तावित इंडोर स्टेडियम का विधिवत शिलान्यास किया। स्टेडियम का निर्माण 9.4 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। इस अवसर पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि इंडोर स्टेडियम के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं को खेल प्रतिभा निखारने के बेहतर अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का अभाव लंबे समय से रहा है, जिसे दूर करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।