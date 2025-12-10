जागरण संवाददाता, पौड़ी। जनपद पौड़ी के अंतर्गत विकासखंड पोखड़ा के ग्राम देवराड़ी में गुलदार के हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। गांव के ही एक युवक ने बहादुरी का परिचय देते हुए महिला को गुलदार के जबड़े से खींच कर बचाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार ग्राम देवराड़ी निवासी कंचन देवी गांव के समीप ही खेतों में घास काट रही थी। इसी दौरान अचानक उन पर गुलदार ने झपट्टा मार दिया। कंचन देवी का शोर सुन समीप ही खड़ा अंकित भंडारी तत्काल मौके पर पहुंचा और गुलदार से जा भिड़ा। अंकित ने गुलदार को धक्का देने के साथ ही कंचन को अपनी ओर खींचा।