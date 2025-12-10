पौड़ी में फिर गुलदार का आतंक, महिला पर झपटा आदमखोर; 'मौत' के जबड़े से खींच लाया युवक
जागरण संवाददाता, पौड़ी। जनपद पौड़ी के अंतर्गत विकासखंड पोखड़ा के ग्राम देवराड़ी में गुलदार के हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। गांव के ही एक युवक ने बहादुरी का परिचय देते हुए महिला को गुलदार के जबड़े से खींच कर बचाया।
जानकारी के अनुसार ग्राम देवराड़ी निवासी कंचन देवी गांव के समीप ही खेतों में घास काट रही थी। इसी दौरान अचानक उन पर गुलदार ने झपट्टा मार दिया। कंचन देवी का शोर सुन समीप ही खड़ा अंकित भंडारी तत्काल मौके पर पहुंचा और गुलदार से जा भिड़ा। अंकित ने गुलदार को धक्का देने के साथ ही कंचन को अपनी ओर खींचा।
अचानक हुए हमले से गुलदार भी सकपका गया और कंचन देवी को छोड़ जंगल की ओर भाग गया। गंभीर हालत में उन्हें पोखड़ा स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कोटद्वार के लिए रेफर किया गया है। पूर्व क्षेत्र पंचायत प्रमुख सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से गुलदार सक्रिय है। लेकिन,वन विभाग पूरी तरह से निष्क्रिय बैठा है।
