पौड़ी-कोटद्वार राजमार्ग पर कार दुर्घटनाग्रस्त, पूर्व ब्लाक प्रमुख सहित दो लोग घायल

जागरण संवाददाता, पौड़ी: पौड़ी-कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर तोली गांव के समीप एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में विकास खंड एकेश्वर के पूर्व प्रमुख व भाजपा नेता नीरज पांथरी सहित दो लोग घायल हो गए हैं।

स्थानीय लोगों ने घायलों को रेस्क्यू किया। राजस्व व कोतवाली पौड़ी पुलिस की टीम ने 108 सेवा की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पौड़ी में भर्ती कराया गया। जहां दोनों का उपचार चल रहा है। चिकित्सकों ने घायलों को खतरे से बाहर बताया है।

सोमवार को विकास खंड एकेश्वर के पूर्व प्रमुख नीरज पांथरी सहयोगी विजय कुमार के साथ जिला मुख्यालय पौड़ी आ रहे थे। वाहन पूर्व प्रमुख पांथरी चला रहे थे। पौड़ी-कोटद्वार राजमार्ग पर करीब साढ़े तीन बजे तोली गांव के समीप उनका वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया।