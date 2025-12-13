IMA POP: परिवार की सैन्य परंपरा को बढ़ाया आगे, अर्मी में लेफ्टिनेट बने लैंसडौन के सानिध्य बौंठियाल
पौड़ी लैंसडौन तहसील के बौठा ग्राम निवासी सानिध्य बौंठियाल, देहरादून के आइएमए में पासिंग आउट परेड के बाद सैन्य अधिकारी बने। उनके पिता, कैप्टन मदन बौंठि ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण लैंसडौन (पौड़ी): लैंसडौन तहसील के बौठा ग्राम निवासी सानिध्य बौंठियाल ने परिवार की सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शनिवार को देहरादून के आइएमए में आयोजित पासिंग आउट परेड के बाद सैन्य अधिकारी बने हैं।
पिता सेना से सेवानिवृत्त
सानिध्य के पिता कैप्टन मदन बौंठियाल सेना में इलेक्ट्रिकल एवं मैकनिकल विंग में अपनी सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
- शनिवार को अपने लाडले को सेना का अधिकारी बनने के स्वर्णिम पलों के वे भी ग्वाह बने।
- इस दौरान सानिध्य की माता रेनू बौंठियाल, ताऊ अनिल बौंठियाल, सुधीर बौंठियाल, बहन रागवी बौंठियाल व मामा गणेश पांडे भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।
गोरखा राइफल में मिला कमीशन
सानिध्य के पिता मदन बौंठियाल ने बताया कि उनके पुत्र को सेना में 7/8 गोरखा राइफल में कमीशन मिला है।
अपने परिवार की सैन्य परंपराओं का निर्वहन करते हुए सेना में अधिकारी बनने पर सभी स्वजनों में गर्व व खुशी की अनुभूति हो रही है। लैंसडौन नगर समेत ग्राम बौठा से सानिध्य के परिवार को बधाईयां मिल रही हैं।
