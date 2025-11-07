कोटद्वार में जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने पांच दोषियों को सुनाई दस साल की सजा

जागरण संवाददाता, कोटद्वार: एक युवक पर जानलेवा हमले के पांच दोषियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 59-59 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड का 50 प्रतिशत हिस्सा हमले में घायल हुए युवक रोहित को देने का निर्णय भी सुनाया गया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जीतेंद्र रावत ने बताया कि 28 फरवरी 2022 को नजीबाबाद रोड पर मोहल्ला देवी नगर में कुछ युवकों ने मोहल्ले के एक युवक को पीट-पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक की बहन ने कोतवाली में तहरीर दी। बताया कि रात में गौरव, अंकित, नवीन सहित अन्य युवाओं ने उसके भाई रोहित को शराब पिलाई। उसके बाद जान से मारने की नीयत से उस पर डंडों व लात-घूसों से वार किए। मोहल्ले के कुछ व्यक्तियों ने उसके भाई को बचा कर बेस चिकित्सालय में भर्ती किया।