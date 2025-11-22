Kotdwar: शार्ट सर्किट से फैक्ट्री में लगी आग, तेजी से जलने लगा प्लास्टिक का स्क्रैप; मशक्कत के बाद पाया काबू
कोटद्वार के सिगड्डी स्थित एल्डिको कंपनी में शार्ट सर्किट से आग लग गई। गोदाम में रखा लाखों का प्लास्टिक स्क्रैप जलकर खाक हो गया। दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल विभाग ने कंपनी में अग्निशमन यंत्रों को चालू रखने की अपील की है।
संवाद सहयोगी, जागरण कोटद्वार : भाबर क्षेत्र के अंतर्गत ग्रोथ सेंटर सिगड्डी स्थित एल्डिको कंपनी में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारण कंपनी में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया।
घटना शुक्रवार रात की है। कंपनी में मौजूद कुछ श्रमिकों को गोदाम से धुंआ निकलते हुए दिखाई दिया। जैसे ही श्रमिक गोदाम के समीप पहुंचे उन्हें आग की लपटे दिखाई दिया। घटना की सूचना दमकल को दी गई।
दमकल अधिकारी रणधीर सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही वह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए थे। बताया कि गोदाम में रखा प्लास्टिक का स्क्रैप तेजी से जल रहा था। करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
बताया कि आग का मुख्य कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस दौरान दमकल विभाग ने सिगड्डी में स्थित कंपनी संचालकों से कंपनी में लगे दमकल यंत्रों को चालू स्थिति में रखने की अपील की। कहा कि आग जैसी घटनाओं को समय पर रोका जाएं इसके लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
