Kotdwar: शार्ट सर्किट से फैक्ट्री में लगी आग, तेजी से जलने लगा प्लास्टिक का स्क्रैप; मशक्कत के बाद पाया काबू

संवाद सहयोगी, जागरण कोटद्वार : भाबर क्षेत्र के अंतर्गत ग्रोथ सेंटर सिगड्डी स्थित एल्डिको कंपनी में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारण कंपनी में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना शुक्रवार रात की है। कंपनी में मौजूद कुछ श्रमिकों को गोदाम से धुंआ निकलते हुए दिखाई दिया। जैसे ही श्रमिक गोदाम के समीप पहुंचे उन्हें आग की लपटे दिखाई दिया। घटना की सूचना दमकल को दी गई। दमकल अधिकारी रणधीर सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही वह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए थे। बताया कि गोदाम में रखा प्लास्टिक का स्क्रैप तेजी से जल रहा था। करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।