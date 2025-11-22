Language
    साइकिल की दुकान में लगी आग, लाखों रुपये का सामान जलकर हुआ खाक

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:03 AM (IST)

    रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में एक साइकिल की दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की। दुकान मालिक सुरेश कुमार के अनुसार, आग में साइकिलें, पंखे और अन्य सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण अज्ञात है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है।

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। ट्रांजिट कैंप श्मशान घाट रोड पर साइकिल की दुकान पर अज्ञात कारणों से आग लग गई। शोर शराबा होने पर आसपास के लोग एकत्र हुए और नाले के साथ ही नलों से पानी लाकर आग पर काबू पाया। आग से लाखों कीमत की साइकिल और पंखे और अन्य सामान जलकर राख हो गया है।

    ट्रांजिट कैंप श्मशान घाट रोड निवासी सुरेश कुमार ने बताया कि घर में ही उसकी साइकिल और पंखा रिपेयरिंग की दुकान है। शुक्रवार रात आठ बजे दुकान बंद कर वह घर चला गया। जिसके बाद खाना खाकर परिवार के सभी लोग सो गए। देर रात अचानक उन्हें कुछ जलने की बू आई। इस पर वह उठे और बाहर आए तो दुकान से धुआं उठ रहा था। जब दुकान का शटर उठाया तो आग भड़क चुकी थी।

    यह देख उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। स्वजन के साथ ही सुरेश आग बुझाने का प्रयास करने लगे। शोर होने पर आसपास के लोग एकत्र हुए और आग पर काबू पाने के लिए अपने घरों से पानी की बाल्टी समेत अन्य बर्तन ले आए। साथ ही नल और पास में ही बह रहे नाले से पानी निकालकर 20 मिनट के भीतर आग पर काबू पाया।

    दुकान स्वामी सुरेश के अनुसार आग से साइकिल, पंखे के साथ ही अन्य सामान जलकर राख हुआ है।