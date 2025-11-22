साइकिल की दुकान में लगी आग, लाखों रुपये का सामान जलकर हुआ खाक

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। ट्रांजिट कैंप श्मशान घाट रोड पर साइकिल की दुकान पर अज्ञात कारणों से आग लग गई। शोर शराबा होने पर आसपास के लोग एकत्र हुए और नाले के साथ ही नलों से पानी लाकर आग पर काबू पाया। आग से लाखों कीमत की साइकिल और पंखे और अन्य सामान जलकर राख हो गया है।

ट्रांजिट कैंप श्मशान घाट रोड निवासी सुरेश कुमार ने बताया कि घर में ही उसकी साइकिल और पंखा रिपेयरिंग की दुकान है। शुक्रवार रात आठ बजे दुकान बंद कर वह घर चला गया। जिसके बाद खाना खाकर परिवार के सभी लोग सो गए। देर रात अचानक उन्हें कुछ जलने की बू आई। इस पर वह उठे और बाहर आए तो दुकान से धुआं उठ रहा था। जब दुकान का शटर उठाया तो आग भड़क चुकी थी।