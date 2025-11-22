वन्यजीवों के हमलों से बचने को गांवों के आसपास मनरेगा से कराएं झाड़ी कटान, पंचायती राज मंत्री ने कार्ययोजना तैयार करने के दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने राज्य के पर्वतीय जिलों में जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों पर चिंता जताते हुए आमजन की सुरक्षा के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया है। साथ ही गांवों के आसपास और गांव को जोड़ने वाले रास्तों पर उगी झाड़ियों का कटान अनटाइड फंड से मनरेगा के तहत कराने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने सुभाष रोड स्थित कैंप कार्यालय में वन विभाग और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश दिए।

कैबिनेट मंत्री महाराज ने पर्वतीय जिलों में स्थित गांवों का उल्लेख करते हुए कहा कि गांवों के आसपास उगी झाड़ियां वन्यजीवों के छिपने का स्थल बन रही हैं। वन्यजीवों के भय के चलते ग्रामीणों में दहशत है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान में शादियों का साया भी चल रहा है।