वाराणसी में बैट्री स्पार्किंग से लगी ऑटो में भीषण आग, मौके पर मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता वाराणसी। सारनाथ आशापुर चौराहे के निकट शनिवार की शाम को बैट्री स्पार्किंग के कारण एक ऑटो में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार, डीएलडब्ल्यू के निवासी अशोक कुमार अपनी खराब ऑटो को ठीक कराने के लिए शनिवार को आशापुर चौराहे के पास संजय गुप्ता की ऑटोपार्ट की दुकान पर लाए थे इसी दौरान हादसा हो गया।

शाम के समय जब ऑटो का काम चल रहा था, तभी बैट्री में स्पार्किंग हुई, जिससे चिंगारी सीएनजी की टंकी तक पहुंच गई और ऑटो में आग लग गई। आग की लपटें काफी तेज थीं, जिससे आसपास खड़े अन्य ऑटो और राहगीर भागने लगे।