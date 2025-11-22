Language
    वाराणसी में बैट्री स्पार्किंग से लगी ऑटो में भीषण आग, मौके पर मची अफरा-तफरी

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 06:04 PM (IST)

    वाराणसी में बैटरी स्पार्किंग के कारण एक ऑटो में भीषण आग लग गई। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ऑटो पूरी तरह से जल चुका था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    आग की लपटें काफी तेज थीं, जिससे आसपास खड़े अन्य ऑटो और राहगीर भागने लगे।

    जागरण संवाददाता वाराणसी। सारनाथ आशापुर चौराहे के निकट शनिवार की शाम को बैट्री स्पार्किंग के कारण एक ऑटो में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार, डीएलडब्ल्यू के निवासी अशोक कुमार अपनी खराब ऑटो को ठीक कराने के लिए शनिवार को आशापुर चौराहे के पास संजय गुप्ता की ऑटोपार्ट की दुकान पर लाए थे इसी दौरान हादसा हो गया।

    शाम के समय जब ऑटो का काम चल रहा था, तभी बैट्री में स्पार्किंग हुई, जिससे चिंगारी सीएनजी की टंकी तक पहुंच गई और ऑटो में आग लग गई। आग की लपटें काफी तेज थीं, जिससे आसपास खड़े अन्य ऑटो और राहगीर भागने लगे।

    घटना की सूचना मिलते ही आशापुर चौकी प्रभारी मीनू सिंह मौके पर पहुंचीं और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि, इस घटना में ऑटो का पर्दा और सीट पूरी तरह जलकर खाक हो गए।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि आग लगने के समय वहां काफी भीड़ थी, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और संबंधित अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई है। 