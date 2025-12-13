Uttarakhand: पिता एयरफोर्स से रिटायर्ड, भाई मराठा रेजिमेंट में कैप्टन; अब रोहित बने सेना में लेफ्टिनेंट

संवाद सूत्र, जागरण, धुमाकोट (पौड़ी) : पौड़ी जनपद के नैनीडांडा प्रखंड के अंतर्गत ग्राम उड़ाखेत-डूंगरी निवासी रोहित ध्यानी शनिवार को भारतीय सैन्य अकादमी ( आइएमए ) में पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना का अंग बने हैं। वह सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं।रोहित ध्यानी की इस सफलता पर उनके अभिभावकों ने खुशी व्यक्त की है।

