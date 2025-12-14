Language
    कोटद्वार में अग्निवीर भर्ती रैली 15 जनवरी से, एडमिट कार्ड करें डाउनलोड

    By Anuj Khandelwal Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 11:47 PM (IST)

    उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कोटद्वार में 15 जनवरी से अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। यह रैली लैंसडौन सेना भर्ती कार्यालय के तत्वावधान में होगी। पौ ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, जागरण लैंसडौन: पंद्रह जनवरी से कोटद्वार में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती रैली में केवल वे ही उम्मीदवार शामिल हो पाएंगे, जिन्होने तीस जून से दस जुलाई तक आयोजित आनलाइन (सीईई) सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सेना भर्ती कार्यालय लैंसडौन के तत्वाधान में पंद्रह जनवरी से सात जिलों के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून व हरिद्वार जिलों की भर्ती रैली में जनरल ड्यूटी डीजी, अग्निवीर क्लर्क, तकनीकी और अग्निवीर ट्रेडमैन के पदों के लिए भर्ती आयोजित की जाएगी।

    भर्ती के योग्य उम्मीदवार www.joinindianarmy.com से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते है। एडमिट कार्ड में उस तिथि का उल्लेख है जब युवा को रैली ग्राउंड में रिपोर्ट करना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में यदि किसी युवा को दिक्कत होगी, तो वही इस समस्या को लेकर सेना भर्ती कार्यालय लैंसडौन में तीस दिसंबर से पूर्व संपर्क कर सकते है।

    यह दस्तावेज हैं जरूरी

    उम्मीदवारों को सभी मूल दस्तावेज के साथ सभी की तीन फ़ोटोकापी लानी होंगे। पैन कार्ड, आधार कार्ड, आनलाइन पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र, बीस रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति, एवं स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र शामिल हैं। कक्षा 8 के उम्मीदवारों की मार्कशीट पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना चाहिए।

    धर्म प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और अविवाहित प्रमाण पत्र पर सरपंच द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। यदि लागू हो, तो रैली अधिसूचना में उल्लिखित संबंध प्रमाण पत्र, एनसीसी प्रमाण पत्र और खेल प्रमाण पत्र लाएं। रैली स्थल पर शपथ पत्र तैयार किया जाएगा।

    उम्मीदवारों को सलाह दी गइ है कि वे जागरूक रहें और दलालों से दूर रहें, क्योंकि सेना में चयन पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी है। दस्तावेज चेक प्रक्रिया, शारीरिक परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं है।

