    हल्‍द्वानी वालों बस कुछ और महीने, नहीं मिलेगा जाम का झाम; 72 करोड़ से हाईटेक होगी ट्रैफिक व्यवस्था

    By Chayan Rajput Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 06:44 PM (IST)

    हल्द्वानी में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 72 करोड़ रुपये की लागत से इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) स्थापित किया जा रहा है। इसके तहत शहर में आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे, जिससे ट्रैफिक सिग्नल स्वचालित रूप से नियंत्रित होंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जाएगी। इस परियोजना से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और यात्रियों को सटीक जानकारी मिल सकेगी।

    लगेंगे अत्याधुनिक उपकरण, रेड लाइट क्रास करने पर खुद कटेगा चालान। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। छह माह बाद ट्रैफिक प्रबंधन को अत्याधुनिक तकनीक से हाईटेक किया जाएगा। हल्द्वानी में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम(आइटीएमएस) को स्थापित किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। 72 करोड़ की इस परियोजना के टेंडर भी निकाल दिए हैं। जल्द ही टेंडर पूरे होने के बाद कंपनी छह माह में काम शुरू कर देगी। इसके बाद हल्द्वानी में एआइ बेस पर ट्रैफिक नियंत्रण किया जाएगा।

    हल्द्वानी के 13 चौराह व तिराहा में 1.20 करोड़ के बजट से लगी ट्रैफिक लाइट धूल फांक रही है। अब इन ट्रैफिक लाइटों का इंटेलिजेंट मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा। जिसका बकायदा कंट्रोल रूम भी बनेगा। कुमाऊं के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी शहर में तेजी से बढ़ती यातायात समस्या को देखते हुए आइटीएमएस तैयार किया जा रहा है। इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना को एशियन डेवलेपमेंट बैंक के बजट से पूरा किया जाएगा।

    यूयूएसडीए (उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी) ने शासन को इसकी डीपीआर पूर्व में भेजी थी। जिसकी अनुमति मिलने के बाद आइटीएमएस परियोजना के टेंडर निकाल दिए गए हैं। इसके तहत शहरभर में अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। जिसपर एडैप्टिव कंट्रोल सिस्टम लगेगा, इससे सिग्नल स्वतः ट्रैफिक घनत्व के अनुसार नियंत्रित होंगे। वहीं रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन कैमरे से ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाले वाहनों की पहचान की जाएगी। एएनपीआर(आटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे से

    चोरी के वाहन, नियम तोड़ने वालों व संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखकर ई-चालान किए जाएंगे। स्पीड डिटेक्शन रडार सिस्टम से ओवर स्पीडिंग वाहनों की पहचान की जाएगी।महानगरों की तर्ज पर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में आवश्यक सूचना, चेतावनी और निर्देश प्रसारित किए जाएंगे सकेंगे। साथ ही वेरीएबल मैसेज साइन बोर्ड से ट्रैफिक, मौसम व सड़क की स्थिति की रियल टाइम जानकारी राहगीरों को दी जाएगी।

    शहरभर में लगेंगे 225 सीसीटीवी सर्विलांस कैमरे

    इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगने के बाद शहर भर में 225 सीसीटीवी सर्विलांस कैमरे लगाए जाएंगे। इन कमरों का अलग से कंट्रोल रूम होगा। जिसमें यातायात पुलिस या ट्रैफिक नियंत्रम करने वाली कंपनी के कर्मचारी तैनात रहेंगे। वहीं जगह जगह इमरजेंसी पैनिक बटन भई लगाए जाएंगे। जिसमें किसी भी तरह की आपात स्थिति में तुरंत पुलिस को अपटेड मिलेगा। लोगों को सहायता उपलब्ध कराने में यह प्रणाली मददगार होगी। वहीं पैसेंजर इंफोर्मेशन सिस्टम से यात्रियों को परिवहन संबंधी सूचनाएं सटीक और समय से मिल सकेंगी।

    इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में यह डिवाइस भी लगेंगी-

    • डिवाइस - संख्या
    • रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन कैमरा - 91
    • एएनपीआर कैमरा - 91
    • रेडार सिस्टम फार स्पीड डिटेक्शन - 10
    • पब्लिक अनाएंसमेंट सिस्टम(आइपी स्पीकर) - 52
    • वैरिएब मैसेज साइन बोर्ड - 50
    • इमरजेंसी पैनिक बटन - 25
    • पदल यात्री बटन - 174
    • काउंटडाउन टाइमर - 174
    • मौसम पूर्वानुमान बोर्ड - 03
    • पैसेंजर इंफोर्मेशन सिस्टम(बस स्टाप) - 50
    • पैसेंजर इंफोर्मेशन सिस्टम(बस) - 50

    यहां संचालित होंगी ट्रैफिक लाइटें

    बरेली रोड में हल्द्वानी बाईपास, तीनपानी, मंडी गेट, मंडी बाईपास, गांधी स्कूल, मंगल पड़ाव, सिंधी चौराहा, कालुसिद्ध मंदिर, स्टेडियम रोड, कोतवाली के पास तिराहा, बरसाती नाला जंक्शन, तिकोनिया, हाइडिल गेट, कालटैक्स, नरीमन चौराहा पर ट्रैफिक लाइट रहेगी। जबकि कालाढूंगी रोड में अल्मोड़ा अर्बन बैंक जंक्शन, जेल रोड चौराहा, नवाबी रोड, मुखानी, पीलीकोठी तिराहा, लाल डांठ, सेंट्रल अस्पताल, कुसुमखेड़ा, ऊंचापुल व कटघरिया चौराहा में ट्रैफिक लाइटें लगेंगी।

    हल्द्वानी में जल्द ही एआइ आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली पर कार्य शुरू होगा। इसको लेकर टेंडर निकल गए हैं। इस कार्य से ट्रैफिक नियमों का पालन बेहतर होगा और संपूर्ण यातायात व्यवस्था व्यवस्थित व सुरक्षित बनेगी। - कुलदीप सिंह, परियोजना प्रबंधक, यूयूएसडीए

    बंद चल रही ट्रैफिक लाइट जल्द चालू हो जाएंगी। इसको लेकर यूयूएसडीए कार्य कर रहा है। इसके बाद पूरा ट्रैफिक सिस्टम इंटेलिजेंट आधारित तकनीक से कार्य करेगा। हल्द्वानी शहर में भी महानगरों की तर्ज पर ट्रैफिक नियंत्रित किया जाएगा। - जगदीश चंद, एसपी ट्रैफिक

