जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। छह माह बाद ट्रैफिक प्रबंधन को अत्याधुनिक तकनीक से हाईटेक किया जाएगा। हल्द्वानी में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम(आइटीएमएस) को स्थापित किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। 72 करोड़ की इस परियोजना के टेंडर भी निकाल दिए हैं। जल्द ही टेंडर पूरे होने के बाद कंपनी छह माह में काम शुरू कर देगी। इसके बाद हल्द्वानी में एआइ बेस पर ट्रैफिक नियंत्रण किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हल्द्वानी के 13 चौराह व तिराहा में 1.20 करोड़ के बजट से लगी ट्रैफिक लाइट धूल फांक रही है। अब इन ट्रैफिक लाइटों का इंटेलिजेंट मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा। जिसका बकायदा कंट्रोल रूम भी बनेगा। कुमाऊं के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी शहर में तेजी से बढ़ती यातायात समस्या को देखते हुए आइटीएमएस तैयार किया जा रहा है। इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना को एशियन डेवलेपमेंट बैंक के बजट से पूरा किया जाएगा।

यूयूएसडीए (उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी) ने शासन को इसकी डीपीआर पूर्व में भेजी थी। जिसकी अनुमति मिलने के बाद आइटीएमएस परियोजना के टेंडर निकाल दिए गए हैं। इसके तहत शहरभर में अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। जिसपर एडैप्टिव कंट्रोल सिस्टम लगेगा, इससे सिग्नल स्वतः ट्रैफिक घनत्व के अनुसार नियंत्रित होंगे। वहीं रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन कैमरे से ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाले वाहनों की पहचान की जाएगी। एएनपीआर(आटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे से

चोरी के वाहन, नियम तोड़ने वालों व संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखकर ई-चालान किए जाएंगे। स्पीड डिटेक्शन रडार सिस्टम से ओवर स्पीडिंग वाहनों की पहचान की जाएगी।महानगरों की तर्ज पर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में आवश्यक सूचना, चेतावनी और निर्देश प्रसारित किए जाएंगे सकेंगे। साथ ही वेरीएबल मैसेज साइन बोर्ड से ट्रैफिक, मौसम व सड़क की स्थिति की रियल टाइम जानकारी राहगीरों को दी जाएगी।

शहरभर में लगेंगे 225 सीसीटीवी सर्विलांस कैमरे इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगने के बाद शहर भर में 225 सीसीटीवी सर्विलांस कैमरे लगाए जाएंगे। इन कमरों का अलग से कंट्रोल रूम होगा। जिसमें यातायात पुलिस या ट्रैफिक नियंत्रम करने वाली कंपनी के कर्मचारी तैनात रहेंगे। वहीं जगह जगह इमरजेंसी पैनिक बटन भई लगाए जाएंगे। जिसमें किसी भी तरह की आपात स्थिति में तुरंत पुलिस को अपटेड मिलेगा। लोगों को सहायता उपलब्ध कराने में यह प्रणाली मददगार होगी। वहीं पैसेंजर इंफोर्मेशन सिस्टम से यात्रियों को परिवहन संबंधी सूचनाएं सटीक और समय से मिल सकेंगी।