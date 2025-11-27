Language
    सीएम धामी के एलान से फिर जगी हल्‍द्वानी रिंग रोड की आस, 792 करोड़ रुपये होगी लागत

    By Ganesh Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 03:58 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में 792 करोड़ रुपये की रिंग रोड बनाने की घोषणा की है। उन्होंने सहकारिता मेले में स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की और कहा कि सरकार अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। सीएम ने अधिकारियों को अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए और उपनल कर्मियों की मांगों पर विचार करने की बात कही।

    शहर की बहुतप्रतिक्षित विकास योजनाओं की फिर उम्मीद जगा गए सीएम। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर शहर के विकास को लेकर उम्मीद जगाई है। उन्होंने कहा कि 792 करोड़ रुपये की लागत से हल्द्वानी में रिंग रोड बनेगी। खेल विश्वविद्यालय की जमीन के लिए भी बाधा जल्द दूर हो जाएगी। राज्य कैंसर संस्थान का निर्माण चल रहा है। इसके साथ ही पंतनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। साथ ही रेलवे व बस सेवाओं का भी विस्तार हुआ है। सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुधवार को एमबी इंटर कालेज मैदान में सहकारिता मेले में पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि हल्द्वानी में 50 बेड का योग एवं आयुष अस्पताल, आंबेडकर पार्क, ओपन जिम के अतिरिक्त लीगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, पोलिनेटर पार्क और एस्ट्रो पार्क जैसे काम क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।

    इस दौरान सीएम ने पशुपालन एवं सब्जी उत्पादन में कार्यरत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मध्यकालीन दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना के तहत 16.97 करोड़ रुपये और एनआरएलएम स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत 75.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की और कहा कि प्रदेश की 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर अपलोड कर दिया गया है। फरवरी 2023 से अब तक 800 नई पैक्स, 248 नई डेयरी समितियां और 116 मत्स्य समितियां गठित की हैं। मिलेट मिशन के अंतर्गत किसानों से मडुवा की खरीद दर भी बढ़ाई गई है, जो इस वर्ष 48.86 रुपये प्रति किलो निर्धारित की है।

    10 हजार एकड़ भूमि लैंड जिहाद से कराई मुक्त

    सीएम ने कहा कि लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसी अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 10 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि मुक्त कराई गई है। 250 अवैध मदरसों को सील किया है। मदरसा बोर्ड को समाप्त किया गया है। आपरेशन कालनेमि के माध्यम से सनातन संस्कृति के विरुद्ध पाखंड फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है।

    सीएम बोले, मैंने ऐसे ही पर्ची फेंकी थी आपने दूर-दूर तक फैला दिया

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 13 नवंबर को भुजियाघाट स्थित काया आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज में पहुंचे थे। उपस्थित लोगों के नाम लेते हुए समय पर्ची में जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट की जगह प्रदीप बिष्ट लिखा हुआ था। उन्होंने प्रदीप बिष्ट ही पढ़ लिया था। इसके बाद नाराजगी जताते हुए पर्ची फेंक दी थी। इस प्रकरण के बाद बुधवार को सीएम हल्द्वानी में थे। सहकारिता मेला स्थल पर आयोजित सभागार में उपस्थित लोगों का नाम लेते हुए सीएम को भुजियाघाट में आयोजित कार्यक्रम याद आ गया। पर्ची हाथ में लेकर पत्रकारों की ओर से इशारा करने लगे और कहने लगे, यह पर्ची कई बार कुछ भी करा देती है। इसे आप लोगों ने दूर-दूर तक फैला दिया। जबकि मैंने तो ऐसे ही पर्ची फेंकी थी।

    ये रहे शामिल

    विधायक दीवान सिंह बिष्ट, राम सिंह कैड़ा, दर्जा राज्य मंत्री सुरेश भट्ट, डा. अनिल कपूर डब्बू, शंकर कोरंगा, शांति मेहरा, जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, महामंत्री रंजन बर्गली आदि शामिल रहे।

    मुख्य सचिव को दिए हैं अधूरे कार्यों को सूचीबद्ध करने के निर्देश

    नैनीताल : सीएम घोषणा के अधूरे कार्यों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर समीक्षा की गई है। मुख्य सचिव को अधूरे कार्यों को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही विधानसभा वार अधूरे कार्यों को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। उपनल कर्मियों की मांगें उनके संज्ञान में हैं। फिलहाल 12 वर्ष से अधिक सेवा दे चुके कार्मिकों को समान वेतन देने पर सहमति बनी है। सीएम ने कहा कि पर्यटन प्रदेश होने के कारण बेहतर कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। कानून व्यवस्था की लगातार समीक्षा कर बेहतरी के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जिससे पर्यटकों, श्रद्धालुओं को देवभूमि सुरक्षित महसूस हो सके। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष दयाकिशन पोखरिया, नगर अध्यक्ष नितिन कार्की, मंडी सलाहकार मनोज जोशी, प्रियांशु आर्य, युवराज सिंह आदि मौजूद रहे। वहीं हल्द्वानी से नैनीताल पहुंचने के बाद सीएम ने रात्रि विश्राम नैनीताल में ही किया।

    महाधिवक्ता, अधिकारियों के साथ की मंत्रणा

    सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल क्लब में महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर, मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत, कमिश्नर दीपक रावत, आइजी रिद्धिम अग्रवाल सहित अन्य अधिकारियों के साथ बंद कमरे में मंत्रणा की। सीएम ने अधिकारियों को आम जनता की समस्याओं को गंभीरता सुनते हुए समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम ने महाधिवक्ता व सीएससी के साथ हाई कोर्ट में विचाराधीन मामलों पर भी चर्चा की।

