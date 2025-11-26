Language
    हल्‍द्वानी में हादसा, स्कूटी की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत

    Updated: Wed, 26 Nov 2025 01:00 PM (IST)
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 01:00 PM (IST)

    हल्द्वानी के बरेली रोड पर एक दुखद घटना में, स्कूटी की टक्कर से आजाद नगर की 60 वर्षीय आशा पाल की मौत हो गई। वह दवाई लेने निकली थीं और मंदिर जा रही थीं, तभी एक तेज रफ्तार स्कूटी ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल आशा ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    बरेली रोड की घटना, जांच में जुटी पुलिस। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। बरेली रोड पर हुए सड़क हादसे में आजाद नगर निवासी बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। स्कूटी की टक्कर के बाद महिला उछल कर डिवाइडर से टकराई थी। गंभीर स्थिति में उसे सुशीला तिवारी अस्पताल लाया गया। जहां बुधवार तड़के मौत हो गई

    आजाद नगर में लाइन नंबर 12 निवासी 60 वर्षीय आशा पाल मंगलवार शाम एक चिकित्सक के पास दवाई लेनी पहुंची थी। इसके बाद पैदल ही लटूरिया बाबा मंदिर को जाने लगी। इस बीच मेडिकल चौकी से चंद कदम पहले तेज रफ्तार स्कूटी ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में महिला के सिर, कूल्हे और पैर में गंभीर चोट आई।

    बुधवार तड़के तीन बजे के आसपास आशा ने एसटीएच में दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है।