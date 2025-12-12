जागरण संवाददाता, रामनगर। पीरूमदारा क्षेत्र में बंद घरों को चोर निशाना बना रहे हें। चोरी के डर से असली गहने घर में छोड़ शादी में गए एक परिवार के बंद घर से चोरों ने रात में लाखों रुपये के जेवर, नकदी व सामान पार कर दिया। सुबह मकान मालिक घर पहुंचे तो चोरी की की जानकारी हुई।

चोर की एक आईडी की फोटो कापी भी मौके पर मिली है। जिसकी पुलिस जांच कर रही है। पीरूमदारा के टांडा मल्लू निवासी रमेश सुयाल होटल में काम करते हैं। उनकी रिश्तेदार की गांव में ही शादी थी। शादी में शामिल होने के लिए रमेश के ससुराल से सगे संबंधी भी घर आए हुए थे। बुधवार शाम को रमेश अपनी पत्नी प्रेमा, दो बच्चों व सगे संबंधियों के साथ शादी में शामिल होने चले गए। रात भर सभी लोग शादी समारोह में ही रहे।

सुबह जब रमेश अपने घर पहुंचे तो बाहर जाली वाले दरवाजे का ताला टूटा देख दंग रह गए। भीतर दरवाजे की कुंडी टूटी मिली। उन्होंने भीतर जाकर देखा तो सामान बिखरा मिला। उन्होंने आसपास लोगों को चोरी की जानकारी दी। पीरूमदारा चौकी इंचार्ज वीरेंद्र बिष्ट ने पुलिस कर्मियों के साथ घर पहुंचकर मौका मुआयना किया।

पीड़ित रमेश सुयाल ने बताया कि चोर सोने की नथ, मांग टीका, झुमके, मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, चांदी की पायल, बिछुए, चांदी के सिक्के जिनकी अनुमानित कीमत पांच लाख रुपये से अधिक है। चोर करीब 30 हजार रुपये की नकदी भी ले गए। घर में एक आईडी की फोटो कापी भी मिली है, जो चोर की हो सकती है। रमेश ने बताया कि रिश्तेदार जो मिठाई घर लाए थे, उसे भी चोर फ्रिज से निकालकर खा गए। चोर बच्चे का किताब सहित स्कूल का बैग व चार पांच सूट आदि भी ले गए।