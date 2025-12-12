टेलीकॉम की दुकान चलाने वाले शख्स पर अज्ञात लोगों ने की फायरिंग...सिर को छूकर निकली गोली, बाल-बाल बची जान
हरिद्वार के भगवानपुर कस्बे में एक टेलीकॉम की दुकान चलाने वाले शख्स पर अज्ञात लोगों ने गोली चला दी। गोली उसके सिर को छूकर निकल गई, जिससे उसकी जान बाल-ब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। भगवानपुर कस्बे में टेलीकॉम की दुकान चलाने वाले व्यक्ति पर अज्ञात लोगों ने गोली चला दी। गोली सिर को छूकर निकल गई। यह घटना उस समय हुई जो वह कस्बे से दुकान बंद करके रात के समय अपने गांव सिरचन्दी जा रहे था।
घर के पास ही घटना हुई है। इसके बाद बदमाश फरार हो गए। सूचना मिलने पर काफी संख्या में लोग और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है।
भगवानपुर थाना पुलिस घटना को संदिग्ध मान रही है। पुलिस का कहना है कि सिर में किसी धारदार चीज से हमला किया गया है पुलिस गोली लगने की बात से इनकार कर रही है।
प्रभारी निरीक्षक सूर्य भूषण ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
