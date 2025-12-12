Language
    उत्तराखंड में CM ने 210 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं को दी मंजूरी, आपदा राहत कार्य के लिए खरीदे जाएंगे 71 वाहन

    By Vikas Gusain Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:30 AM (IST)

    उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य में 210 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं को मंजूरी दी है। आपदा राहत कार्य के लिए 71 नए वाहन खरीदे जाएंगे। पंतनगर ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विकास कार्यों, आपदा प्रबंधन और मुख्यमंत्री घोषणाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए 210 करोड़ से अधिक की योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। ये स्वीकृतियां प्रदेश के विभिन्न जिलों में बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने तथा आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करेंगी।

    मुख्यमंत्री ने आपदा राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए 71 बोलेरो वाहनों की खरीद को 7.24 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही, पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को 188.55 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने सीएम घोषणाओं से संबंधित कार्यों के लिए भी 14 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां दी हैं।

    इनमें पिथौरागढ़ जिले के धारचूला विधानसभा क्षेत्र में हरकोट से थामडी कुंड सड़क को 88.76 लाख, जलथ से फगुनी उड्यार संपर्क मार्ग के लिए 84.12 लाख, तथा डीडीहाट क्षेत्र में नैनीपातल से भगवती मंदिर संपर्क मार्ग के लिए 45.74 लाख की स्वीकृति शामिल है।

    मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले में नाबार्ड मद से औद्यानिकी विकास को 98.18 लाख, पूर्णागिरी तहसील में मिनी विकास भवन व बार भवन निर्माण के लिए 5.33 करोड़ की स्वीकृति भी दी। उन्होंने देहरादून जिले के चकराता विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत कांडी, चामा और गाता में सार्वजनिक टीन शेड निर्माण को 55.95 लाख, जबकि ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा क्षेत्र में 300 हैंडपंपों की स्थापना के लिए 4.99 करोड़ का अनुमोदन किया है।

    उन्होंने विकासखंड नारसन के ग्राम मुकीमपुर में सोलानी नदी के बाएं किनारे में सीसी स्पर निर्माण के लिए 24.37 लाख की स्वीकृति भी दी है।

