Uttarakhand: दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट से उतरते ही आरोपित गिरफ्तार, दुष्कर्म के बाद भाग गया था दक्षिण अफ्रीका
रुड़की पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपित साकिब को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया। आरोपित दुष्कर्म के बाद दक्षिण अफ्रीका भाग गया था ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रुड़की: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपित को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट से उतरते ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपित युवक दुष्कर्म के बाद दक्षिण अफ्रीका भाग गया था।
लुक आउट नोटिस था जारी
गंगनहर कोतवाली पुलिस ने आरेापित का लुक आउट नोटिस जारी किया था। पुलिस की टीम ने आरोपित को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। युवती ने आरोपित के खिलाफ चार जुलाई 2024 को मुकदमा दर्ज कराया था।
युवती से किया दुष्कर्म
रुड़की गंगनहर कोतवली क्षेत्र निवासी एक युवती की मुलाकात भगवानपुर थाना क्षेत्र के खेलपुर गांव निवासी साकिब से हुई थी। आरोप है कि साकिब शादी का झांसा देकर युवती को अपने साथ ले गया था। आरोप है कि उसने युवती से दुष्कर्म किया था।
भागा था दक्षिण अफ्रीका
जब युवती ने शादी नहीं करने पर कार्रवाई की बात कही तो साकिब के भाइयों ने उसकी शादी कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद आरोपित चुपचाप दक्षिण अफ्रीका भाग गया।
- दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में वह इलेक्ट्रिशियन का काम करने लगा।
- पीड़िता को इसका पता चला तो उसने विरोध किया। जिस पर धमकी दी।
मुकदमा कराया दर्ज
पीड़िता ने गंगनहर कोतवाली में साकिब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित साकिब दक्षिण अफ्रीका में है। जिस पर पुलिस ने उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया।
दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा
बुधवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में इमीग्रेशन की टीम ने गंगनहर कोतवाली पुलिस को फोन पर सूचना दी कि साकिब दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट से उतरा है।
आरोपित को किया गिरफ्तार
इसके बाद इमीग्रेशन टीम ने आरोपित को रोके रखा। रुड़की पुलिस की टीम ने दिल्ली पहुंचकर आरोपित साकिब को गिरफ्तार कर लिया।
