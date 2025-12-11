Uttarakhand: दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट से उतरते ही आरोपित गिरफ्तार, दुष्कर्म के बाद भाग गया था दक्षिण अफ्रीका

जागरण संवाददाता, रुड़की: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपित को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट से उतरते ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपित युवक दुष्कर्म के बाद दक्षिण अफ्रीका भाग गया था। लुक आउट नोटिस था जारी गंगनहर कोतवाली पुलिस ने आरेापित का लुक आउट नोटिस जारी किया था। पुलिस की टीम ने आरोपित को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। युवती ने आरोपित के खिलाफ चार जुलाई 2024 को मुकदमा दर्ज कराया था।

युवती से किया दुष्कर्म रुड़की गंगनहर कोतवली क्षेत्र निवासी एक युवती की मुलाकात भगवानपुर थाना क्षेत्र के खेलपुर गांव निवासी साकिब से हुई थी। आरोप है कि साकिब शादी का झांसा देकर युवती को अपने साथ ले गया था। आरोप है कि उसने युवती से दुष्कर्म किया था।