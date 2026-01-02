जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कुमाऊं के मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर के भीषण प्रभाव बना हुआ है। शुक्रवार को तराई-भाबर के इलाके सुबह से ही घने कोहरे की चारद में लिपटे रहे। गलन और ठिठुरन के बीच लोग घरों से निकलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे थे।

मौसम की ऐसी मार के बीच कुमाऊं विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं जारी हैं। सर्दी के सितम के बीच एग्जाम कराने का प्रभाव शुक्रवार को दिखा। एमबीपीजी कालेज में सुबह की पाली में परीक्षा देने आईं स्नातक तृतीय सेमेस्टर दो छात्राओं की तबीयत खराब हो गई।

परीक्षा कक्ष में एक छात्रा बेसुध हो कर गिर गई। जबकि दूसरी ठंड से ठिठुरते हुए जमीन पर गिर पड़ी। ऐसे में शिक्षक दोनों को परीक्षा कंट्रोल रूम में लेकर आए और हीटर की सुविधा दी। साथ ही 108 सेवा में काल किया। कालेज प्रशासन के अनुसार सुबह करीब 9:35 बजे से लगातार कई फोन किए गए, लेकिन एंबुलेंस सेवा का फोन नहीं उठा। ऐसे में एक मीडिया कर्मी की मदद से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों तक विषय पहुंचाया गया।