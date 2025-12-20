Uttarakhand: पत्नी ने पहले पति के साथ खाया खाना, फिर उनके लिए बनाई चाय; कुछ देर बाद जहर खाकर दे दी जान

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: मुक्तेश्वर अधोड़ा की रहने वाली 51 वर्षीय महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में कीटनाशक गटक लिया। कीटनाशक खाने से पहले पत्नी ने पति के साथ बैठकर खाना खाया। फिर उनके लिए चाय भी बनाई। लेकिन कुछ ही देर में कीटनाशक पदार्थ खा लिया। शनिवार को महिला का पोस्टमार्टम कर शव स्वजन को सौंप दिया गया है।

