    Uttarakhand: पत्नी ने पहले पति के साथ खाया खाना, फिर उनके लिए बनाई चाय; कुछ देर बाद जहर खाकर दे दी जान

    By Chayan Rajput Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:38 PM (IST)

    नैनीताल जिले के हल्द्वानी के मुक्तेश्वर अधोड़ा में 51 वर्षीय महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में कीटनाशक खा लिया। पति के साथ खाना खाने और चाय बनाने के ब ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: मुक्तेश्वर अधोड़ा की रहने वाली 51 वर्षीय महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में कीटनाशक गटक लिया। कीटनाशक खाने से पहले पत्नी ने पति के साथ बैठकर खाना खाया। फिर उनके लिए चाय भी बनाई। लेकिन कुछ ही देर में कीटनाशक पदार्थ खा लिया। शनिवार को महिला का पोस्टमार्टम कर शव स्वजन को सौंप दिया गया है।

    मुक्तेश्वर अधोड़ा की घटना 

    मुक्तेश्वर अधोड़ा निवासी कुंदन सिंह पत्नी के साथ घर में रहते हैं। उन्हें पत्थरी की शिकायत है। जबकि इनके पांच बच्चे हैं। बड़ी दोनों बेटियों की शादी हो गई है। बाकी तीन लड़के परिवार के साथ घर से बाहर रहते हैं।

    खा लिया कीटनाशक पदार्थ 

    पुलिस के अनुसार कुंदन की पत्नी देवकी देवी ने 18 दिसंबर की दोपहर करीब एक बजे कीटनाशक पदार्थ खा लिया। पत्नी की हालत बिगड़ते देख पति ने आसपास के लोगों व अपने बच्चों को सूचना दी।

    अस्पताल में महिला की मौत

    आनन फानन में देवकी देवी को हल्द्वानी के डा. सुशीला तिवारी अस्पताल में लेकर आए। जहां चिकित्सकों ने उन्हें भर्ती कर उनका इलाज शुरू किया। लेकिन देवकी की रात नौ बजे मौत हो गई।

    दंपती में नहीं था विवाद

    हल्द्वानी कोतवाल विजय मेहता ने बताया कि महिला ने आखिर कीटनाशक क्यों खाया। इसकी जांच मुक्तेश्वर पुलिस करेगी। पति-पत्नी के बीच कोई विवाद भी नहीं था।

