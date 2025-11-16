मसूरी में तीन लड़कियों और एक लड़के के बीच पहले हुई 'तू-तू, मैं-मैं', बाद में हाथापाई; वीडियो इंटरनेट पर वायरल

संवाद सहयोगी, जागरण मसूरी: मसूरी के कुलड़ी स्थित शहीद भगत सिंह चौक में शनिवार देर शाम तीन लड़कियों और एक लड़के के बीच हुए विवाद का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि चारों के बीच किसी बात को लेकर पहले कहासुनी शुरू हुई, जो देखते-ही-देखते गाली-गलौज और फिर हाथापाई में बदल गई।

लोग बने रहे तमाशबीन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लड़की और लड़के के बीच तनाव कुछ मिनटों तक चलता रहा। इस दौरान चौक पर मौजूद लोगों की भीड़ घटना देखने के लिए इकट्ठा हो गई, लेकिन भीड़ में से किसी ने भी मध्यस्थता करने या उन्हें अलग करने की कोशिश नहीं की। लोग केवल तमाशबीन बने रहे और कुछ ने विवाद के दृश्य अपने मोबाइल फोन से रिकार्ड भी किए।

राहगीरों ने बनाया वीडियो इसी दौरान किसी राहगीर द्वारा बनाया गया वीडियो इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड कर दिया गया, जिसके बाद वह तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में सभी एक-दूसरे से बहस करते और धक्का-मुक्की करते दिखाई दे रहे हैं।