मसूरी में तीन लड़कियों और एक लड़के के बीच पहले हुई 'तू-तू, मैं-मैं', बाद में हाथापाई; वीडियो इंटरनेट पर वायरल
मसूरी के शहीद भगत सिंह चौक पर तीन लड़कियों और एक लड़के के बीच विवाद का वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल हो गया। बहस गाली-गलौज और हाथापाई में बदल गई। मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे और कुछ ने वीडियो बनाया। पुलिस ने बताया कि किसी भी पक्ष ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन वायरल वीडियो की जांच की जा रही है।
संवाद सहयोगी, जागरण मसूरी: मसूरी के कुलड़ी स्थित शहीद भगत सिंह चौक में शनिवार देर शाम तीन लड़कियों और एक लड़के के बीच हुए विवाद का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि चारों के बीच किसी बात को लेकर पहले कहासुनी शुरू हुई, जो देखते-ही-देखते गाली-गलौज और फिर हाथापाई में बदल गई।
लोग बने रहे तमाशबीन
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लड़की और लड़के के बीच तनाव कुछ मिनटों तक चलता रहा। इस दौरान चौक पर मौजूद लोगों की भीड़ घटना देखने के लिए इकट्ठा हो गई, लेकिन भीड़ में से किसी ने भी मध्यस्थता करने या उन्हें अलग करने की कोशिश नहीं की। लोग केवल तमाशबीन बने रहे और कुछ ने विवाद के दृश्य अपने मोबाइल फोन से रिकार्ड भी किए।
राहगीरों ने बनाया वीडियो
इसी दौरान किसी राहगीर द्वारा बनाया गया वीडियो इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड कर दिया गया, जिसके बाद वह तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में सभी एक-दूसरे से बहस करते और धक्का-मुक्की करते दिखाई दे रहे हैं।
मसूरी : कुलड़ी स्थित शहीद भगत सिंह चौक में शनिवार देर शाम तीन लड़कियों और एक लड़के के बीच हुए विवाद का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वीडियो साभार : इंटरनेट मीडिया#Mussoorie, #viralvideo, #DehradunNews, #MussoorieNews pic.twitter.com/1T3nLo91QZ— Sunil Negi (@negi0010) November 16, 2025
नहीं मिली है शिकायत
पुलिस के अनुसार, विवाद में शामिल लड़कियां संभवतः मसूरी के किसी स्पा में काम करती हैं। हालांकि, इस घटना को लेकर न तो किसी पक्ष की ओर से शिकायत दी गई है और न ही पुलिस थाने में कोई तहरीर दर्ज हुई है।
बना चर्चा का विषय
मसूरी कोतवाल देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि बिना शिकायत पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती, लेकिन वायरल वीडियो की सत्यता और घटना की परिस्थितियों की प्रारंभिक जांच की जा रही है। फिलहाल मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है और स्थानीय लोग भी वीडियो के आधार पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।