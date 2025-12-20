VIDEO : 360 डिग्री में थार घुमाकर कर रहा था स्टंट, पुलिस ने उतारा भूत; किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी (नैनीताल): नैनीताल रोड में भोटिया पड़ाव चौकी से मात्र 200 मीटर की दूरी पर शुक्रवार रात रईसजादों ने थार से तांडव मचा दिया। दोस्त का बर्थडे मनाने आए थार सवारों ने शहीद पार्क के पास 360 डिग्री थार वाहन को घुमा दिया।

यही नहीं कम से कम 10 मिनट तक थार सवार जानलेवा स्टंट करते रहे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से थार सवार युवक को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का खौफ नहीं थार वाहन चालने वाले रईसजादों को पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं है। भोटिया पड़ाव चौकी से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही शहीद पार्क के पास शुक्रवार देर रात थार सवार युवक स्टंट दिखाने लग गया।

वीडियो तेजी हुआ वायरल गनीमत रही की इस दौरान कोई वाहन इनकी चपेट में नहीं आया। नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि रईसजादे अपने दोस्त का बर्थडे मना रहे थे। शनिवार से ही यह वीडियो इंटरनेट मीडिया में तेजी से वायरल हो गया।

खोजी थार की लोकेशन इसके बाद पुलिस भी हरकत में आई और सीसीटीवी कंट्रोल रूम से थार की लोकेशन को ढूंढने लग गई। जिसमें थार वाहन का नंबर यूके06बीसी7200 दिखाई दिया। थार को किया सीज एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि स्टंट करने वाली काले रंग की थार को पुलिस ने जब्त कर सीज कर दिया गया है। थार को गौलापार दौलतपुर निवासी ब्रह्मजोत सिंह चला रहा था। जिसको पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। यह लोग दोस्त का बर्थडे मनाने पहुंचे थे। इन लोगों ने रेस ड्राइविंग की।