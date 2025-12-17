Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नैनीताल आने वाले सैलानियों के लिए नया नियम, बॉर्डर पर ये स्टीकर लगवाना होगा जरूरी; तभी पहाड़ चढ़ सकेंगी गाड़ियां

    By Ganesh Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:21 PM (IST)

    नैनीताल में क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान जाम से निपटने के लिए पुलिस ने नई रणनीति बनाई है। 22 दिसंबर से डायवर्जन प्लान लागू होगा, जिसके तहत पर्यट ...और पढ़ें

    Hero Image

    -यातायात प्रबंधन को लेकर एसएसपी की बैठक, 22 दिसंबर से लागू होगा डायवर्जन। आर्काइव

    जागरण संवाददता, हल्द्वानी। हर साल क्रिसमस की शुरूआत से नए साल के जश्न तक हल्द्वानी से लेकर नैनीताल तक पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी जाम के दौर से गुजरना पड़ता है। इस बार पुलिस ने यातायात प्रबंधन को लेकर नई रणनीति तय की है। इसके तहत 22 दिसंबर से डायवर्जन प्लान लागू हो जाएंगे। बैरियरों को चिन्हित कर दारोगा को तैनात किया जाएगा। इसके बाद जिले की सीमा पर पर्यटकों की गाड़ियां रोक पूछा जाएगा कि कहां जाना है? इसके बाद संबंधित पर्यटन स्थल का स्टीकर चस्पा कर वाहन को रवाना किया जाएगा।

    बुधवार को पुलिस बहुद्देश्यीय भवन में एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने पर्यटक सीजन को लेकर जनपद के पुलिस अधिकारियों संग बैठक की। जाम की समस्या से निपटने को लेकर सुझाव भी लिए गए। क्रिसमस से पहले ही नैनीताल, भीमताल, भवाली, मुक्तेश्वर, रामनगर में पर्यटकों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। नव वर्ष के पहले सप्ताह तक यातायात दबाव रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैठक के दौरान तय हुआ कि 22 दिसंबर की रात से यातायात पुलिस की तैैनाती करने के साथ हल्द्वानी, लालकुआं, भवाली और रामनगर में डायवर्जन प्लान लागू हो जाएगा। इसके अलावा जिले की सीमा के साथ ही मुख्य बैरियरों पर डायवर्जन की जानकारी देने वाले फलैक्स भी नजर आएंगे। नया गांव, सुभाषनगर, तीनपानी, कुंवरपुर, चोरगलिया, भीमताल तिराहे व रूसी बैंड समेत अन्य मुख्य बैरियरों पर अतिरिक्त फोर्स नजर आएगा। बैठक में एसपी ट्रैफिक डा. जगदीश चंद्र, एसपी सिटी मनोज कत्याल, सीओ अमित सैनी, सुमित पांडे, रविकांत सेमवाल, सीएफओ गौरव किरार, एलआइयू निरीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा समेत थानाध्यक्ष भी मौजूद थे।

    जाम से निपटने का प्लान

    • हर बैरियर व मुख्य जगहों पर दारोगा रैंक के पुलिसकर्मी को तैनात किया जाएगा।
    • दो शिफ्ट में ड्यूटी लगेगी। चुनौती वाली जगहों पर एसओ व इंचार्ज तैनाती होंगे।
    • नैनीताल में पार्किंग फुल होने से पहले शटल सेवा का संचालन शुरू हो जाएगा।
    • कैंची धाम क्षेत्र में यातायात दबाव कम करने को भवाली सेनिटोरियम से शटल।
    • गड्प्पू के अलावा अन्य प्रमुख बैरियारों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात होगा।
    • मोबाइल टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रास्ते को जाम से मुक्ति में सहयोग देंगी।
    • डायवर्जन प्लान, पार्किंग, शटल सेवा व बैरियरों का प्रचार-प्रसार करना होगा।

    यह भी पढ़ें- नैनीताल हो या मुंबई… इस बार जनवरी में सफर करना मुश्किल, दिल्ली-गुजरात की ट्रेनों का भी नहीं मिल रहा कन्फर्म टिकट

    यह भी पढ़ें- नैनीताल में Winter Carnival से बढ़ेगी रौनक, 22 से 26 दिसंबर तक होंगे खास आयोजन