नैनीताल आने वाले सैलानियों के लिए नया नियम, बॉर्डर पर ये स्टीकर लगवाना होगा जरूरी; तभी पहाड़ चढ़ सकेंगी गाड़ियां

जागरण संवाददता, हल्द्वानी। हर साल क्रिसमस की शुरूआत से नए साल के जश्न तक हल्द्वानी से लेकर नैनीताल तक पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी जाम के दौर से गुजरना पड़ता है। इस बार पुलिस ने यातायात प्रबंधन को लेकर नई रणनीति तय की है। इसके तहत 22 दिसंबर से डायवर्जन प्लान लागू हो जाएंगे। बैरियरों को चिन्हित कर दारोगा को तैनात किया जाएगा। इसके बाद जिले की सीमा पर पर्यटकों की गाड़ियां रोक पूछा जाएगा कि कहां जाना है? इसके बाद संबंधित पर्यटन स्थल का स्टीकर चस्पा कर वाहन को रवाना किया जाएगा।



बुधवार को पुलिस बहुद्देश्यीय भवन में एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने पर्यटक सीजन को लेकर जनपद के पुलिस अधिकारियों संग बैठक की। जाम की समस्या से निपटने को लेकर सुझाव भी लिए गए। क्रिसमस से पहले ही नैनीताल, भीमताल, भवाली, मुक्तेश्वर, रामनगर में पर्यटकों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। नव वर्ष के पहले सप्ताह तक यातायात दबाव रहेगा।