नैनीताल हो या मुंबई… इस बार जनवरी में सफर करना मुश्किल, दिल्ली-गुजरात की ट्रेनों का भी नहीं मिल रहा कन्फर्म टिकट

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। शहर के मुहल्ला अयोध्यानगर के रामशंकर जायसवाल अपने भाई दीपू जायसवाल के साथ परिवार के 20 सदस्यों के साथ रिश्तेदार के यहां जनवरी माह में दिल्ली जाना था, लेकिन कन्फर्म आरक्षण न मिलने से उन्हें प्लान कैंसिल करना पड़ा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यहीं नहीं देवा रोड निवासी मोनू सिंह को परिवार के साथ देहरादून जाना था। लेकिन कन्फर्म आरक्षण न मिलने से उन्होंने भी ट्रेन से जाने का प्रोग्राम निरस्त कर दिया। इस सर्दी ट्रेन से सफर करना यात्रियों के लिए मुश्किल हो गया है। अधिकांश ट्रेनों के आरक्षण फुल हाे चुके हैं।

नैनीताल, देहरादून, गुजरात, मुंबई, दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में दिसंबर माह तो छोड़िए जनवरी व फरवरी के मध्य तक सभी श्रेणियों के आरक्षण फुल हैं। इससे बाहर छुट्टियां मनाने की तैयारी में लगे परिवारों को झटका लगा है। नैनीताल जाने वाली काठगोदाम एक्सप्रेस का आरक्षण 15 फरवरी तक फुल है। देहरादून जाने वाली दून एक्सप्रेस में आरक्षण भी फरवरी तक नहीं मिल पा रहा है। सूरत जाने वाली अवध आसाम एक्सप्रेस में भी 29 जनवरी से पहले का आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। यही हाल दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों का है।

दिल्ली जाने वाली 14205 अयोध्या कैंट दिल्ली एक्सप्रेस में 29 जनवरी से पहले का आरक्षण यात्रियों को नहीं मिल रहा है। दिल्ली जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस में तो 10 फरवरी तक समस्त श्रेणी के आरक्षण फुल हैं। यही हाल, गोरखनाथ एक्सप्रेस का है। गोरखनाथ एक्सप्रेस में जनवरी तक आरक्षण फुल हो चुके हैं। मुंबई जाने वाली कुशीनगर एक्सप्रेस में भी फरवरी तक आरक्षण फुल बताया जा रहा है।