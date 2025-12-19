Uttarakhand Weather: उत्तराखंड के इस शहर में मुक्तेश्वर से ज्यादा ठिठुरन, 14 डिग्री पहुंचा पारा

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । कुमाऊं के मैदानी क्षेत्रों में सर्दी का सितम लगातार बढ़ रहा है। तराई-भाबर में पर्वतीय इलाकों की अपेक्षा अधिक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम के इस बदले मिजाज के बीच शुक्रवार को हल्द्वानी, मुक्तेश्वर से ज्यादा सर्द रहा। यहां अधिकतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 14.3 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि, मुक्तेश्वर में दिन के समय पारा 21.0 डिग्री सेल्सियस रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, नैनीताल में 18.0 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकार्ड हुआ। सरोवर नगरी नैनीताल से 3.7 डिग्री और मुक्तेश्वर की तुलना में 6.7 डिग्री काम तापमान होने से हल्द्वानी क्षेत्र में दिन के समय ठिठुरन रही। न्यूनतम तापमान की बात करें तो जिले के तराई-भाबर क्षेत्र में 6.8 डिग्री और मुक्तेश्वर में 6.3 डिग्री रहा। ऐसे में पहाड़ी और मैदानी इलाके के रात के पारे में 0.5 डिग्री का ही अंतर देखा गया।

मैदानी इलाकों में धूप में कम रही तपिश हल्द्वानी सहित आसपास के इलाकों में शुक्रवार को धूप में तपिश कम रही। साथ ही दोपहर तक हल्की धुंध भी छाई रही, लेकिन अपराह्न तीन बजे के बाद कोहरे ने दस्तक देना शुरू कर लिया। दिन ढलने के साथ ही पूरा क्षेत्र घने कोहरे की चपेट में आ गया। ऐसे में वाहनों को गुजरने में भी काफी परेशानी हुई। वहीं, ठंड बढ़ने से लोगों को दिक्कतों को सामना करना पड़ा।

अगल तीन दिन जारी रहेगी कोहरो की मार मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 22 दिसंबर तक मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का प्रभाव बना रहने की संभावना है। जबकि, पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होने के साथ बर्फबारी होने का अनुमान जताया गया है। ऐसे में ठंड बढ़ने के साथ लोगों की परेशानी भी बढ़ सकती है।