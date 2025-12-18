Uttarakhand Weather: मैदानों में कोहरे की मार संग पहाड़ में बौछार बढ़ाएगी ठंड, आने वाले दिनों में ऐसा रहेगा मौसम

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । साल के आखिर के साथ ही सर्दी का सितम बढ़ने लगा है। दिसंबर के तीसरे सप्ताह से मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की दस्तक हो चुकी है। अधिकतम तापमान में गिरावट के साथ ठिठुरन भी बढ़ गई है।

तराई-भाबर के इलाके में अगले दो दिन घने कोहरे का प्रकोप इसी प्रकार बना रहे की संभावना है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम करवट ले सकता है। 20 और 21 दिसंबर को वर्षा हो सकती है। इसका प्रभाव मैदान में ठंड वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे लेकर पूर्वानुमान जारी किया है।