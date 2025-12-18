Uttarakhand Weather: मैदानों में कोहरे की मार संग पहाड़ में बौछार बढ़ाएगी ठंड, आने वाले दिनों में ऐसा रहेगा मौसम
उत्तराखंड में मौसम बदलने वाला है। मैदानों में कोहरे के कारण ठंड बढ़ने की संभावना है, वहीं पहाड़ों में बारिश से तापमान और गिर सकता है। मौसम विभाग के अन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । साल के आखिर के साथ ही सर्दी का सितम बढ़ने लगा है। दिसंबर के तीसरे सप्ताह से मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की दस्तक हो चुकी है। अधिकतम तापमान में गिरावट के साथ ठिठुरन भी बढ़ गई है।
तराई-भाबर के इलाके में अगले दो दिन घने कोहरे का प्रकोप इसी प्रकार बना रहे की संभावना है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम करवट ले सकता है। 20 और 21 दिसंबर को वर्षा हो सकती है। इसका प्रभाव मैदान में ठंड वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे लेकर पूर्वानुमान जारी किया है।
फोरकास्ट के अनुसार कुमाऊं के पिथौरागढ़ जिले में अगले दो दिन वर्षा होने की संभावना है। जबकि, नैनीताल जिले के मैदानी हिस्से और ऊधमसिंह नगर जनपद में भी दो दिन कोहरे का प्रकोप रह सकता है। हालांकि, उसके बाद कुछ दिनों तक थोड़ी राहत की उम्मीद है।
यह भी पढ़ें- Uttarakhand Weather Update: पहाड़ से सर्द हुआ मौसम, इन दो जिलों में छाएगा घना कोहरा; बर्फबारी का भी अलर्ट
यह भी पढ़ें- देहरादून एयरपोर्ट पर दिखा कोहरे का असर, दिल्ली की एक उड़ान डायवर्ट; जयपुर की हुई रद्द
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।