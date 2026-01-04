Uttarakhand Weather: दिन में धूप, रात का पारा लुढ़कर दो डिग्री पहुंचा; बारिश-बर्फबारी और बढ़ाएगी ठंड

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । तराई-भाबर क्षेत्र में रविवार को धूप खिली रही, लेकिन तपिश कम होने से सर्द हवाओं का प्रवाह बना रहा। ऐसे में लोगों को विशेष राहत नहीं मिली। वहीं, शाम के समय हवाओं के चलने की रफ्तार तेज हो गई। इसी के साथ ठिठुरन में भी वृद्धि हो गई। हालांकि, हल्द्वानी सहित आसपास क्षेत्र में दिन के पारे में चार डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखने को मिली। अधिकतम पारा 17.2 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि, रात का पारा 9.5 डिग्री सेल्सियस लुढ़ककर 2.4 डिग्री पहुंच गया। कोहरा छाने के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ी।

मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा होने के साथ ही बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे के प्रकोप संग गलन का प्रभाव बना रहे का अनुमान है। सरोवर नगरी में सर्द रहा मौसम का सितम नैनीताल: सरोवर नगरी में रविवार को मौसम का सितम बेहद सर्द रहा। हल्का कोहरा वातावरण को आगोश में लिए रहा। ठंड से राहत पाने के लिए लोगों को हीटर का सहारा लेना पड़ा। उच्च हिमालय क्षेत्रों में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के कारण शीतलहर चलनी शुरू हो गई है। जिस कारण ठंड में खासी बढ़ोतरी हो चली है। इधर नगर के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान माइनस में पहुंचने लगा है। जिस कारण जबरदस्त ठंड का सामना करना पड़ रहा है।

रविवार को हल्का कोहरा आसमान में छा गया तो ठंड में अधिक बढ़ोतरी हो गई। शाम के समय धुंध छट गई और पाला गिरना शुरू हो गया। जिस कारण कपकपाने वाली ठंड शुरू हो गई। ठंड के कारण बाजारों में सुनसानी छा गई।