Kenya में उत्तराखंड के दो खिलाड़ियों ने लहराया तिरंगा, वर्ल्ड ताइक्वांडो में जीते पदक

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: पहली अंडर-21 वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कुमाऊं के दो जाबांज खिलाड़ियों ने पदक जीतकर केन्या की भूमि में भारत का तिरंगा लहरा दिया है। जिसमें अल्मोड़ा के अंकित मेर ने अंडर 54 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है।

वहीं हल्द्वानी के नितेश सिंह ने -63 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। अल्मोड़ा के अंकित मेर आर्मी में हवलदार के पद में कार्यरत हैं। जबकि हल्द्वानी के नितेश सिंह उत्तराखंड पुलिस में हरिद्वार 40 पीएसी में तैनात हैं।

केन्या के नाइरोबी शहर में पहली बार अंडर-21 आयु वर्ग में वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप का तीन से छह दिसंबर तक आयोजन किया गया। जिसमें कुमाऊं के दो होनहार खिलाड़ियों ने इसमें अपनी प्रतिभा का परिचय दिखाया है। दैनिक जागरण से फोन पर बातचीत में मूल रूप से अल्मोड़ा के रहने वाले अंकित मेर ने बताया कि अंडर 54 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में उसकी मिश्र के खिलाड़ी मोआजात बेलाह असेम से हार का सामना करना पड़ा। जिस पर उन्हें रजत पदक मिला है।