ना कोई जीता, ना कोई हारा... चतुर्भुज कप में बीरगंज नेपाल और चक्रधरपुर ने बांटे अंक

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । खुदीराम बोस खेल मैदान में खेली जा रही 33 वीं अखिल भारतीय चतुर्भुज कप फुटबाल प्रतियोगिता के पांचवें लीग मैच में बीरगंज यूथ एकेडमी नेपाल एवं स्पोर्टिंग क्लब चक्रधरपुर के बीच मुकाबला गोलरहित बराबरी पर रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस प्रकार दोनों टीमों के बीच अंकों का बंटवारा हुआ। मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार बीरगंज यूथ एकेडमी के सिसस थापा को दिया गया। तीन मैच में पांच अंक लेकर हावाड़ा यूनियन क्लब कोलकाता पहले ही फाइनल में अपना स्थान बना चुकी है।

वहीं तीन मैच खेलकर बीरगंज यूथ एकेडमी चार अंक ही हासिल कर पाई है जबकि चक्रधरपुर को मैच के बार चार अंक है। फाइनल में जाने वाली दूसरी टीम का फैसला मंगलवार को चक्रधरपुर एवं जमालपुर के बीच होने वाली लीग के अंतिम मैच के बाद तय होगा।

यदि चक्रधरपुर मैच जीतती है तो वह फाइनल में पहुंच जाएगी लेकिन जमालपुर की टीम मैच जीतती है तो तीनों टीमों को चार-चार अंक हो जाएगा तब गोल औसत के आधार पर तीसरी टीम का फैसला होगा। यदि मैच बराबर रहा तो भी चक्रधरपुर की टीम फाइनल में पहुंच जाएगी।

सोमवार को मैच का शुभारंभ पूर्व वरिष्ठ फुटबाल खिलाड़ी राज भूषण श्रीवास्तव उर्फ टुन्ना, आयोजन समिति के अध्यक्ष नंदकिशोर आर्य, जिला फुटबाल संघ के कार्यकारी सचिव सुनील कुमार सिंह एवं असगर हुसैन ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया।

मैच काफी संघर्ष पूर्ण रहा। दोनों ही टीमों ने तेज एवं आक्रामक खेल का प्रदर्शन किए लेकिन तय समय में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी और मैच् बराबरी पर छूटा। मैच में निर्णायक के रूप में मनीष कुमार, सहायक निर्णायक के रूप में राहुल कुमार एवं अमोद कुमार तथा चौथे निर्णायक के रूप में शमीमुल हक ने अपनी भूमिका निभाई।