उत्तराखंड में कालाढूंगी-बाजपुर हाईवे पर भीषण हादसा, गाजियाबाद के दो पर्यटकों की मौत; पांच घायल

जागरण संवाददाता, कालाढूंगी। कालाढूंगी-बाजपुर हाईवे पर शुक्रवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) से नैनीताल घूमने जा रहे पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि टाटा टियागो कार के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में दो पर्यटकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो बच्चों सहित पांच लोग घायल हो गए।

कार संख्या UP 14 GN 4349 बाजपुर से कालाढूंगी की ओर आ रही थी। गडप्पू चैक पोस्ट से लगभग दो किलोमीटर आगे वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पेड़ टकरा गया और टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार लोग अंदर ही फंस गए। राहगीरों ने शोर सुनकर तत्काल पुलिस को सूचना दी। गडप्पू चौकी पुलिस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को कार से बाहर निकाला। सभी को पहले बाजपुर अस्पताल भिजवाया गया।