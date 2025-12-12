Language
    उत्तराखंड में कालाढूंगी-बाजपुर हाईवे पर भीषण हादसा, गाजियाबाद के दो पर्यटकों की मौत; पांच घायल

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 03:59 PM (IST)

    कालाढूंगी-बाजपुर हाईवे पर गाजियाबाद से नैनीताल जा रहे पर्यटकों की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें दो की मौत हो गई और पांच घायल हो गए। कार पेड़ से टकर ...और पढ़ें

    गडप्पू के पास हुए हादसे में क्षतिग्रस्त कर। जागरण

    जागरण संवाददाता, कालाढूंगी। कालाढूंगी-बाजपुर हाईवे पर शुक्रवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) से नैनीताल घूमने जा रहे पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि टाटा टियागो कार के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में दो पर्यटकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो बच्चों सहित पांच लोग घायल हो गए।

    कार संख्या UP 14 GN 4349 बाजपुर से कालाढूंगी की ओर आ रही थी। गडप्पू चैक पोस्ट से लगभग दो किलोमीटर आगे वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पेड़ टकरा गया और टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार लोग अंदर ही फंस गए। राहगीरों ने शोर सुनकर तत्काल पुलिस को सूचना दी। गडप्पू चौकी पुलिस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को कार से बाहर निकाला। सभी को पहले बाजपुर अस्पताल भिजवाया गया।

    वहीं दो गंभीर घायलों को 108 एम्बुलेंस से कालाढूंगी सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रदीप यादव (28) पुत्र राजेश यादव, निवासी स्यानी, थाना नंदग्राम, गाजियाबाद और राहुल यादव (18) पुत्र गौरीशंकर यादव, निवासी स्यानी, थाना नंदग्राम, गाजियाबाद को मृत घोषित कर दिया। इस घटना में ज्योति (27) पत्नी प्रदीप यादव, अन्नईया उर्फ परी (3 वर्ष 6 माह) पुत्री प्रदीप यादव, किट्टू (डेढ़ वर्ष वर्ष) पुत्री प्रदीप यादव, विवेक यादव (23) पुत्र गौरीशंकर यादव, दीपांशु पुत्र रामविलास, निवासी नगला सुदमा, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी घायल हो गए।

    घायलों का बाजपुर अस्पताल उपचार चल रहा है। स्वजन के अनुसार सभी लोग नैनीताल घूमने जा रहे थे। हादसे की खबर मिलते ही परिवारों में कोहराम मच गया।

    कोतवाल अरुण सैनी ने बताया कि प्राथमिक जांच में हादसे की वजह ओवरस्पीड और चालक को नींद की झपकी आना प्रतीत हो रही है। वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

