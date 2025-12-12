इटावा-बरेली हाईवे पर भीषण हादसा, स्कूटी सवार बीएलओ महिला शिक्षामित्र को डंपर ने कुचला

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। फतेहगढ़ में एसआर कोल्ड स्टोरेज वाली गली में रहने वालीं 35 वर्षीय अर्चना चौहान मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गांव मुड़गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षामित्र हैं। इस दौरान वह बीएलओ की ड्यूटी कर रही थीं। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे स्कूटी से अर्चना चौहान गांव मुड़गांव जा रही थीं। जैसे ही वह इटावा-बरेली हाईवे पर बघार स्थित जेएस मेडिकल कालेज के सामने पहुंची थीं कि बेकाबू डंपर ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी।