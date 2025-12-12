Language
    इटावा-बरेली हाईवे पर भीषण हादसा, स्कूटी सवार बीएलओ महिला शिक्षामित्र को डंपर ने कुचला

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 02:58 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में इटावा-बरेली हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। फतेहगढ़ की रहने वाली शिक्षामित्र अर्चना चौहान, जो बीएलओ ड्यूटी पर थीं, स्क

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। फतेहगढ़ में एसआर कोल्ड स्टोरेज वाली गली में रहने वालीं 35 वर्षीय अर्चना चौहान मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गांव मुड़गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षामित्र हैं। इस दौरान वह बीएलओ की ड्यूटी कर रही थीं। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे स्कूटी से अर्चना चौहान गांव मुड़गांव जा रही थीं। जैसे ही वह इटावा-बरेली हाईवे पर बघार स्थित जेएस मेडिकल कालेज के सामने पहुंची थीं कि बेकाबू डंपर ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी।

    इससे अर्चना डंपर के पहियों के नीचे आ गईं। उनका हेलमेट टूट गया और सिर कुचल गया। इससे उनकी मौके पर ही मौत ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोग जमा हो गए और रोड पर जाम लग गया। घटनास्थल पर क्षेत्राधिकारी सदर ऐश्वर्या उपाध्याय फोर्स के साथ पहुंच गई हैं।