अंबाला में सड़क हादसा, कार की टक्कर से साइकिल सवार की मौत

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। सड़क हादसे में सुल्तानपुर से बलदेव नगर लौट रहे 45 वर्षीय बूटा सिंह की मौत हो गई। घटना के एक दिन बाद वीरवार को पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई कुलदीप सिंह के बयान पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

घटना बुधवार शाम करीब सात बजे की बताई जा रही है। पंजाब के लालडू निवासी कुलदीप सिंह अपने चचेरे भाई बूटा सिंह के साथ अलग-अलग साइकिलों पर काकरू गांव के पास पहुंचे ही थे कि एक सफेद रंग की कार ने पीछे से तेज रफ्तार में बूटा सिंह की साइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बूटा सिंह सड़क पर गिर पड़े और उनके सिर व शरीर पर गंभीर चोटें आईं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद कार चालक कुछ देर के लिए रुका और घायल को देखते ही भीड़ बढ़ते तथा किसी व्यक्ति को डायल 112 पर फोन करते देख कार लेकर मौके से फरार हो गया। कुलदीप सिंह ने भागती कार का नंबर नोट कर लिया और तुरंत घायल बूटा सिंह को निजी अस्पताल पहुंचाया।

प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बूटा सिंह को जिला नागरिक अस्पताल अंबाला शहर रेफर कर दिया। वहां पहुंचने पर चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जीएमसीएच सेक्टर-32 चंडीगढ़ भेजने की सलाह दी। परिवार के सदस्य उन्हें एंबुलेंस से चंडीगढ़ ले जा रहे थे कि बलदेव नगर पहुंचते-पहुंचते उनकी हालत और बिगड़ गई।