अंबाला में सड़क हादसा, कार की टक्कर से साइकिल सवार की मौत

    By Umesh Bhargava Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:08 PM (IST)

    अंबाला: कार की टक्कर से साइकिल सवार की दर्दनाक मौत

    जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। सड़क हादसे में सुल्तानपुर से बलदेव नगर लौट रहे 45 वर्षीय बूटा सिंह की मौत हो गई। घटना के एक दिन बाद वीरवार को पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई कुलदीप सिंह के बयान पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना बुधवार शाम करीब सात बजे की बताई जा रही है। पंजाब के लालडू निवासी कुलदीप सिंह अपने चचेरे भाई बूटा सिंह के साथ अलग-अलग साइकिलों पर काकरू गांव के पास पहुंचे ही थे कि एक सफेद रंग की कार ने पीछे से तेज रफ्तार में बूटा सिंह की साइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बूटा सिंह सड़क पर गिर पड़े और उनके सिर व शरीर पर गंभीर चोटें आईं।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद कार चालक कुछ देर के लिए रुका और घायल को देखते ही भीड़ बढ़ते तथा किसी व्यक्ति को डायल 112 पर फोन करते देख कार लेकर मौके से फरार हो गया। कुलदीप सिंह ने भागती कार का नंबर नोट कर लिया और तुरंत घायल बूटा सिंह को निजी अस्पताल पहुंचाया।

    प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बूटा सिंह को जिला नागरिक अस्पताल अंबाला शहर रेफर कर दिया। वहां पहुंचने पर चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जीएमसीएच सेक्टर-32 चंडीगढ़ भेजने की सलाह दी। परिवार के सदस्य उन्हें एंबुलेंस से चंडीगढ़ ले जा रहे थे कि बलदेव नगर पहुंचते-पहुंचते उनकी हालत और बिगड़ गई।

    परिवार उन्हें वापस नागरिक अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बूटा सिंह को मृत घोषित कर दिया। वीरवार को स्वजन जिला अस्पताल पहुंचे और पुलिस को पूरा घटनाक्रम बताया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कार चालक ने न केवल तेज रफ्तार व लापरवाही से गाड़ी चलाई बल्कि हार्न भी नहीं बजाया, जिससे यह हादसा हुआ। लालडू निवासी कुलदीप सिंह ने पुलिस को बताया कि उनके चचेरे भाई बूटा सिंह मेहनत-मजदूरी के काम से अंबाला आए थे। हादसा इतनी तेजी से हुआ कि बूटा सिंह संभल नहीं पाए।