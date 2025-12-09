Nainital में दो नाव चालकों में चले लात-घूंसे, एक ने दूसरे की घूसा मारकर तोड़ दी नाक

जागरण संवाददाता, नैनीताल: शहर के तल्लीताल बोट स्टेंड में मंगलवार को दो नाव चालकों में जमकर घमासान मचा रहा। इस दौरान अन्य चालकों के बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद एक चालक ने दूसरे की घूसा मारकर नाक तोड़ दी।

