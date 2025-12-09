गोपालगंज के कतालपुर स्कूल में हंगामा... मारपीट, छेड़छाड़ और चावल घोटाले के आरोपों से गूंजा परिसर

संवाद सूत्र, बैकुंठपुर (गोपालगंज)। बैकुंठपुर प्रखंड के कतालपुर गांव स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कतालपुर उर्दू में मंगलवार को प्रधानाध्यापक और रसोइयों के बीच हुआ विवाद देखते-देखते बवाल में बदल गया। हाजिरी को लेकर शुरू हुई कहासुनी मारपीट, छेड़छाड़ और चावल चोरी के गंभीर आरोपों तक पहुंच गई। घटना के बाद विद्यालय परिसर में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ गई है।

प्रधानाध्यापक वसी अख्तर ने पहली प्राथमिकी कराते हुए चार रसोइयों और एक अन्य व्यक्ति को नामजद किया है। उनका आरोप है कि हाजिरी काटने के विवाद के बाद रसोइयों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की, मोबाइल-कैमरा तोड़ दिया और जेब में रखे 10 हजार रुपये छीन लिए।

घायल प्रधानाध्यापक का प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया, जहां से उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। इधर, रसोइया मंजू देवी, रीमा देवी, जमीला खातून और फरीदा खातून ने भी प्रधानाध्यापक के खिलाफ काउंटर एफआईआर कराई है।

रसोइयों का आरोप है कि प्रधानाध्यापक चावल की हेराफेरी के विरोध पर उन्हें डराने-धमकाने लगते हैं और असमय विद्यालय बुलाकर परेशान करते हैं।

विरोध करने पर वह उनके साथ छेड़छाड़ और धमकी देते हैं। महिलाओं ने कहा कि प्रधानाध्यापक का मारपीट का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है और उनकी आवाज दबाने का प्रयास है।

थानाध्यक्ष सुभाष कुमार पासवान ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस सभी पहलुओं पर निष्पक्ष जांच कर रही है।

मेडिकल रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद ग्रामीणों और अभिभावकों में गहरी नाराजगी है।

डीईओ ने कहा..

जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने कहा कि शिक्षक और रसोइयों के बीच हुआ विवाद बेहद गंभीर है। जांच टीम भेजी जा रही है। दोषी पाए जाने वाले पक्ष पर बिना देरी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय की पढ़ाई किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होने दी जाएगी।