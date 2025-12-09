पानीपत में छात्रों से मारपीट मामले में दो टीचर सस्पेंड, जांच के आदेश जारी

जागरण संवाददाता , पानीपत। पाइट कॉलेज प्रशासन ने नाइट कैंप के दौरान छात्रों के साथ मारपीट के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है।

कॉलेज की ओर से जारी बयान के अनुसार घटना की जानकारी मिलते ही आंतरिक अनुशासन समिति की बैठक बुलाई गई और प्राथमिक जांच में दोषी पाए गए दो शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा संस्था की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता या दुव्यर्वहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कॉलेज प्रबंधन ने डीएलएसए पानीपत व महिला एवं बाल विकास विभाग को जांच में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन भी दिया है। प्रबंधन का कहना है कि विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे अधिकारियों को शीघ्र सौंपा जाएगा।