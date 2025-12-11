दिल्ली से नैनीताल घूमने पहुंचे तीन दोस्त, बीच सड़क पर करने लगे मारपीट और फिर...
दिल्ली से तीन दोस्त नैनीताल घूमने पहुंचे, जहां वे बीच सड़क पर आपस में मारपीट करने लगे। यह घटना सार्वजनिक अशांति का कारण बनी। पुलिस ने मामले की जांच शु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नैनीताल। दिल्ली के तीन दोस्त आपसी कहासुनी होने पर बीच सड़क मारपीट करने लगे। पर्यटकों के झगड़ने से जाम लगने लगा तो पुलिस कर्मियों ने झगड़ा शांत करवाकर तीनों को कोतवाली बैठा दिया। साथ ही तीनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की है।
जानकारी के मुताबिक गुरुवार को मल्लीताल मस्जिद के समीप वाहनों की कतार कोतवाली तक पहुंच गई। वाहनों का कम दबाव होने के बावजूद जाम लगा देख एसआई दीपक कार्की मौके पर पहुंचे तो देखा कि कुछ युवक बीच सड़क हाथापाई कर रहे है। उन्होंने सख्ती दिखाकर मारपीट कर रहे युवकों को छुड़वाया।
पूछताछ में तीनों दोस्त निकले जो आपसी कहासुनी के बाद मारपीट करने लगे थे। एसआइ ने बताया कि दिलशाद गार्डन दिल्ली निवासी जितेंद्र लाल, श्याम गुप्ता व आजम के विरुद्ध पुलिस एक्ट में चालानी कार्रवाई कर छोड़ दिया गया।
