Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्‍ली से नैनीताल घूमने पहुंचे तीन दोस्‍त, बीच सड़क पर करने लगे मारपीट और फ‍िर...

    By Naresh Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:40 PM (IST)

    दिल्ली से तीन दोस्त नैनीताल घूमने पहुंचे, जहां वे बीच सड़क पर आपस में मारपीट करने लगे। यह घटना सार्वजनिक अशांति का कारण बनी। पुलिस ने मामले की जांच शु ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    तीनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई। Concept Photo

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। दिल्ली के तीन दोस्त आपसी कहासुनी होने पर बीच सड़क मारपीट करने लगे। पर्यटकों के झगड़ने से जाम लगने लगा तो पुलिस कर्मियों ने झगड़ा शांत करवाकर तीनों को कोतवाली बैठा दिया। साथ ही तीनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के मुताबिक गुरुवार को मल्लीताल मस्जिद के समीप वाहनों की कतार कोतवाली तक पहुंच गई। वाहनों का कम दबाव होने के बावजूद जाम लगा देख एसआई दीपक कार्की मौके पर पहुंचे तो देखा कि कुछ युवक बीच सड़क हाथापाई कर रहे है। उन्होंने सख्ती दिखाकर मारपीट कर रहे युवकों को छुड़वाया।

    पूछताछ में तीनों दोस्त निकले जो आपसी कहासुनी के बाद मारपीट करने लगे थे। एसआइ ने बताया कि दिलशाद गार्डन दिल्ली निवासी जितेंद्र लाल, श्याम गुप्ता व आजम के विरुद्ध पुलिस एक्ट में चालानी कार्रवाई कर छोड़ दिया गया।

    यह भी पढ़ें- नैनीताल जिपं चुनाव में बवाल मामले में सुनवाई, हाई कोर्ट ने सरकार को दिया एक सप्ताह का समय

    यह भी पढ़ें- महिला लोनिवि कर्मी को तीन माह जेल व छह लाख अर्थदंड की सजा, पिता की मृत्यु के बाद मृतक आश्रित में हुई थी नियुक्ति