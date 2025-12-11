जागरण संवाददाता, नैनीताल। दिल्ली के तीन दोस्त आपसी कहासुनी होने पर बीच सड़क मारपीट करने लगे। पर्यटकों के झगड़ने से जाम लगने लगा तो पुलिस कर्मियों ने झगड़ा शांत करवाकर तीनों को कोतवाली बैठा दिया। साथ ही तीनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की है।

