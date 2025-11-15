Language
    वीकेंड पर नैनीताल में उमड़ा सैलानियों को रेला, एक ही दिन में ढाई हजार पर्यटक वाहनों की एंट्री

    By Kishore Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 07:02 PM (IST)

    नैनीताल में वीकेंड पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के कारण पर्यटक पर्वतीय क्षेत्रों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। शनिवार को लगभग ढाई हजार पर्यटक वाहन शहर में दाखिल हुए और होटलों के कमरे भर गए। पर्यटन स्थलों पर रौनक रही, लेकिन पर्यटकों को पार्किंग की समस्या का सामना करना पड़ा। रविवार को भी पर्यटकों के आने की संभावना है।

    शनिवार को करीब ढाई हजार पर्यटक वाहनों की शहर में एंट्री हुई। जागरण

    जागरण संवादाता, नैनीताल। वीकेंड पर सरोवर नगरी में सैलानियों की भीड़ जुटनी शुरू हुई तो यातायात व्यवस्था भी चरमरानी शुरू हो गई। नगर में होटलों के अधिकांश कमरे फुल हो गए। इस बीच नगर की रौनक भी बढ़ चली है। शनिवार को करीब ढाई हजार पर्यटक वाहनों की शहर में एंट्री हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली एनसीआर में छाए प्रदूषण ने सैलानियों को पर्वतीय क्षेत्रों की ओर रवाना होने के लिए मजबूर कर दिया है। जिसके चलते वीकेंड पर शुक्रवार से सैलानियों का पहुंचना शुरू हो गया था, जो शनिवार को भी जारी रहा। इस बीच नगर के मुख्य स्थलों में स्थित होटलों के अधिकांश कमरे पैक हो गए। नगर में ढाई हजार से अधिक वाहनों ने नगर में प्रवेश किया है और आठ हजार से अधिक सैलानियों के पहुंचने का अनुमान है। जिसके चलते पर्यटन स्थलों में बहार रही।

    चिड़ियाघर, स्नो व्यू, हिमालय दर्शन, वॉटरफॉल व सरितातल समेत अन्य पर्यटन स्थलों में रौनक रही। शाम के समय हनुमानगढ़ी भी काफी संख्या सैलानी पहुंचे । इस बीच मालरोड में मचान के समीप यातायात रेंगता हुआ नजर आया तो मस्जिद चौराहा, तल्लीताल डांठ, हल्द्वानी रोड, चिड़ियाघर रोड व भवाली मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा, जबकि सैलानियों को पार्किंग का स्थान नहीं मिलने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नैनीताल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट के अनुसार रविवार को भी एक दिवसीय भ्रमण पर पहुंचने वालों की आमद बने रहने की उम्मीद रहेगी।

