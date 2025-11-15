वीकेंड पर नैनीताल में उमड़ा सैलानियों को रेला, एक ही दिन में ढाई हजार पर्यटक वाहनों की एंट्री

जागरण संवादाता, नैनीताल। वीकेंड पर सरोवर नगरी में सैलानियों की भीड़ जुटनी शुरू हुई तो यातायात व्यवस्था भी चरमरानी शुरू हो गई। नगर में होटलों के अधिकांश कमरे फुल हो गए। इस बीच नगर की रौनक भी बढ़ चली है। शनिवार को करीब ढाई हजार पर्यटक वाहनों की शहर में एंट्री हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली एनसीआर में छाए प्रदूषण ने सैलानियों को पर्वतीय क्षेत्रों की ओर रवाना होने के लिए मजबूर कर दिया है। जिसके चलते वीकेंड पर शुक्रवार से सैलानियों का पहुंचना शुरू हो गया था, जो शनिवार को भी जारी रहा। इस बीच नगर के मुख्य स्थलों में स्थित होटलों के अधिकांश कमरे पैक हो गए। नगर में ढाई हजार से अधिक वाहनों ने नगर में प्रवेश किया है और आठ हजार से अधिक सैलानियों के पहुंचने का अनुमान है। जिसके चलते पर्यटन स्थलों में बहार रही।